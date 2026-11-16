Borussia Mönchengladbach steht auf dem dritten Abstieg. Sport-Boss Rouven Schröder bleibt optimistisch, doch 44 Prozent der Fans fürchten die Rückkehr in die 2. Bundesliga nach neun Spieltagen.

Mönchengladbach befindet sich in einer historischen Krise: Borussia droht der dritte Abstieg in die zweite Bundesliga der Vereinsgeschichte. Nach neun durchgespielten Spieltagen der aktuellen Bundesliga -Saison stehen die Fohlen mit einem Punktestand von nur vier Tabellenpunkten auf dem letzten Platz. Diese Position macht den sportlichen Abstieg aktuell zur realen Gefahr für den Traditionsverein.

Entscheidende Spiele und aktuelle Tabellenposition

Die Ausgangslage für Borussia Mönchengladbach ist düster. Nach der verlorenen Partie beim Hamburger SV bleibt die Mannschaft Tabellenletzter. Ein einziger Sieg konnte in der bisherigen Saisonrunde errungen werden. Das 3:2 im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart bleibt der einzige Drei-Punkte-Erfolg für die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin. Die Defizite in der Tabelle sind so groß, dass die sportliche Existenz des Klubs akut bedroht ist.

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Sportdirektor Rouven Schröder bleibt zuversichtlich

Trotz der prekären Situation zeigt sich Sport-Boss Rouven Schröder, der fünfundfünfzig Jahre alt ist, öffentlich optimistisch. Im Rahmen eines umfangreichen Interviews gab er deutlich zu verstehen, dass er fest daran glaubt, die Rettung in der Winterpause zu schaffen. Schröder vertritt die Auffassung, dass das Team die erforderliche Wendung noch vollziehen kann, um die Zugehörigkeit zur ersten Liga zu sichern.

Massive Skepsis unter den Borussia-Anhängern

Die Stimmung unter den Unterstützern des Vereins unterscheidet sich deutlich von der Einschätzung des Sportvorstands. Bei einem Online-Voting von über 14.500 Teilnehmern zeigte sich eine deutliche Mehrheit der Fans besorgt. Vierundvierzig Prozent der Befragten äußerten Angst vor dem Abstieg und sind der Überzeugung, dass Borussia Mönchengladbach zum dritten Mal in die zweite Liga durchrutscht. Diese große Gruppe vertraut auf die aktuellen Leistungen nur bedingt.

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Bedingte Hoffnung auf Klassenerhalt im Kader

Nur ein Drittel der Teilnehmer, das sind dreißig Prozent der Gesamtzahl, hält weiter an der festen Überzeugung fest, dass der Klassenerhalt gelingen wird. Weitere dreißig und drei Prozent sehen eine Chance, setzen diese aber an Bedingungen. Sie hoffen auf eine intakte Verletztenliste und fordern, dass Trainer Alexander Blessin den kompletten Kader zur Verfügung steht, um die verbliebenen Spiele erfolgreich zu bestreiten.

Forderung nach drastischen Transfermaßnahmen

Eine signifikante Gruppe der Befürworter sieht eine Rettung nur unter der Voraussetzung, dass Sport-Boss Rouven Schröder im Januar massiv auf dem Transfermarkt eingreift. Für diese Anhänger ist der Klassenerhalt nur möglich, wenn der Sportvorstand die Personalstruktur im Winter komplett umkrempelt. Sie erwarten, dass nur durch Neuzugänge und eine grundlegende Umstrukturierung des Aufgebots die nötige Kraft für die sichere Qualifikation kommt.