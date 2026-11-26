Der Bundesligist entlässt CEO Dr. Stefan Stegemann mit sofortiger Wirkung. Markus Aretz führt vorübergehend als alleiniger Geschäftsführer. Bonhof nennt unterschiedliche Auffassungen. Stegemann bedauert den Schritt.

Der Verein Borussia Mönchengladbach hat mit sofortiger Wirkung von Geschäftsführer und CEO Dr. Stefan Stegemann getrennt. Diese Personalie markiert eine deutliche Wende in der Führungsebene des Bundesligisten, der sich aktuell in einer kritischen Phase der Saison befindet. Die Entlassung ist ein direkter Reflex auf die sportliche Lage und interne Konflikte, die die Vereinsführung zu diesem drastischen Schritt bewogen haben.

Interner Streit führt zur sofortigen Trennung

Präsident Rainer Bonhof legte die Motive für die Entlassung am Freitag im Namen des Präsidiums klar dar. Er führte an, dass unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige Zusammenarbeit und die strategische Ausrichtung des Vereins zur Trennung geführt hätten. Bonhof betonte dabei die Bedeutung einer einvernehmlichen und harmonischen Führungsebene für den weiteren Erfolg der Borussia. Der Präsident verwies explizit auf die Notwendigkeit einer neuen Richtung, um die kriselnden Ergebnisse auf dem Platz zu korrigieren.

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Dr. Stefan Stegemann bedauerte die getroffene Entscheidung des Präsidiums öffentlich und bezeichnete sie als persönlich belastend. Er versicherte jedoch, mit großer Leidenschaft und Freude für den Verein gearbeitet zu haben. Auch wenn er den aktuellen sportlichen Niedergang bedauert, betonte er seine Überzeugung, dass in den vergangenen zwei Jahren wichtige und richtige Weichenstellungen für die langfristige Weiterentwicklung der Borussia getroffen wurden. Er wünschte dem Verein und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin viel Erfolg.

Markus Aretz übernimmt vorübergehend die alleinige Verantwortung

Während das Präsidium an einer Neuaufstellung der gesamten Geschäftsführung arbeitet, wurde die operative Verantwortung vorerst klar strukturiert. Bis auf Weiteres ist Markus Aretz alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft. Diese Übergangslösung soll Stabilität in den täglichen Geschäften gewährleisten, während parallel nach einer langfristigen Strategie gesucht wird. Aretz tritt damit in eine Führungsrolle, die er bereits zuvor als Vizepräsident innehatte, nun aber mit der alleinigen Verantwortung für die Geschäftsführung betritt.

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Die Entscheidung des Präsidiums folgt einer kritischen Bewertung der vergangenen Amtszeit. Dr. Stefan Stegemann hatte den Weg der Borussia zunächst als Vizepräsident mitgeprägt, bevor er die Position des CEO übernahm. Rainer Bonhof dankte ihm explizit für die in den vergangenen fünf Jahren geleistete sehr gute Arbeit. Besonders in herausfordernden Zeiten habe Stegemann das Geschäft geführt, was die Würdigung des Präsidiums unterstreicht. Dennoch reichte die aktuelle Bewertung nicht mehr aus, um die Partnerschaft fortzusetzen.

Neuaufstellung der Geschäftsführung steht noch aus

Die aktuelle Situation bedeutet für Borussia Mönchengladbach einen fundamentalen Umbau der Strukturen. Das Präsidium gibt an, aktiv an einer Neuaufstellung der Geschäftsführung zu arbeiten. Dies impliziert, dass die Suche nach neuen Leitungsfiguren bereits angelaufen ist oder kurzfristig beginnen wird. Die Vereinsführung möchte sicherstellen, dass die kommende Management-Struktur mit der gewünschten sportlichen und wirtschaftlichen Ausrichtung übereinstimmt.

Für die Fans und Beobachter der Bundesliga bleibt abzuwarten, wie sich die personellen Veränderungen auf das sportliche Geschehen auswirken werden. Die Entlassung des CEOs in einer Phase, in der der Verein das Schlusslicht der Tabelle ist, zeigt die Dringlichkeit der Maßnahmen. Die nächsten Wochen werden entscheidend sein, um zu definieren, welche Richtung die Borussia unter der vorübergehenden Führung von Markus Aretz und einem noch zu benennenden Nachfolger oder Team einschlagen wird.