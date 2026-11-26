Borussia Mönchengladbach hat die Zusammenarbeit mit Geschäftsführer Dr. Stefan Stegemann beendet. Markus Aretz übernimmt vorerst die alleinige Führung im Verein.

Borussia Mönchengladbach hat die Zusammenarbeit mit dem geschäftsführenden Direktor Dr. Stefan Stegemann sofort beendet. Die Entscheidung des Präsidiums betrifft den aktuellen Tabellenletzten der Bundesliga und markiert einen tiefen Einschnitt in die Vereinsführung. Präsident Rainer Bonhof gab bekannt, dass unterschiedliche Auffassungen über die künftige Ausrichtung des Clubs und die Art der internen Zusammenarbeit den Ausscheid begründen.

Die Entlassung von Dr. Stefan Stegemann erfolgt in einer extremen Krise, die den Verein seit geraumer Zeit belastet. Der Klub befindet sich aktuell auf dem letzten Platz der Bundesliga und kämpft verzweifelt um den Klassenerhalt. Diese sportliche Misere hat die Unruhe in den höchsten Räten des Vereins verstärkt und den Druck auf die Geschäftsführung massiv erhöht. Die Trennung von Stegemann ist somit nicht nur eine personelle, sondern auch eine strukturelle Maßnahme.

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Kern der Entscheidung und neue Führung

Dr. Stefan Stegemann führte die Geschäfte von Borussia Mönchengladbach als CEO und war bis zum 1. März 2025 auch Vizepräsident des Präsidiums. Die Zusammenarbeit endete am 31. März 2025. Zuvor hatte er Stephan Schippers abgelöst, der nach 25 Jahren im Verein überraschend zurücktrat. Dr. Stefan Stegemann verantwortete seit dem 1. Januar 2025 die Finanzen des Clubs. Ab sofort ist Markus Aretz bis auf Weiteres der alleinige Geschäftsführer der Gesellschaft. Er soll die Neuaufstellung der Führungsebene vorantreiben, bis eine dauerhafte Lösung gefunden ist.

Markus Aretz bleibt zunächst das einzige Mitglied der Geschäftsführung. Diese Übergangslösung soll Stabilität in chaotischen Zeiten schaffen. Das Präsidium betonte, dass die Zusammenarbeit mit Dr. Stefan Stegemann in den vergangenen Jahren zwar herausfordernd, aber auch produktiv war. Der Fokus liegt nun darauf, die operativen Aufgaben neu zu gewichten und die strategische Ausrichtung neu zu justieren.

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Positionen der Beteiligten und Kritik

Dr. Stefan Stegemann äußerte in einer offiziellen Erklärung seinen Bedauern über die Trennung. Er betonte, dass er mit Leidenschaft für den Verein gearbeitet habe. Trotz der sportlich schwierigen Lage sei er überzeugt, dass wichtige Schritte für die Weiterentwicklung angestoßen wurden. Er wünschte dem Verein und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Erfolg. Sein Nachfolger im Vizepräsidentenamt war nicht klar benannt, doch seine operative Rolle endet nun endgültig.

Präsident Rainer Bonhof bedankte sich öffentlich bei Dr. Stefan Stegemann für seine Arbeit. Diese wurde als sehr gut eingeschätzt, insbesondere in herausfordernden Zeiten. Die Kritik an der aktuellen Führungsebene ist jedoch groß. Neben Dr. Stefan Stegemann stehen auch andere Präsidiumsmitglieder wie Hannelore Kraft, Roger Brandts und Uwe Kamps in der Kritik. Die Fan-Vereinigung FPMG Supporters Club mit 6500 Mitgliedern möchte eine weitere Amtszeit von Präsident Rainer Bonhof verhindern.

Auswirkungen und künftige Entscheidungen

Die Zukunft von Präsident Rainer Bonhof ist derzeit ungewiss. Seine erste Amtszeit endet im März 2025. Eine Entscheidung darüber, ob er erneut kandidiert, wird bis zum Winter erwartet. Innerhalb des siebenköpfigen Aufsichtsrats bestehen derzeit unterschiedliche Positionen zur künftigen Führung. Die Wahl Bonhofs erfolgt jedoch bereits vorab durch das Gremium, was die politische Lage im Verein zusätzlich kompliziert.

Die Entlassung von Dr. Stefan Stegemann verdeutlicht die ausgeprägte Unruhe bei Borussia Mönchengladbach. Vor ihm musste bereits der ehemalige Sport-Vorstand Roland Virkus die Geschäftsführung verlassen. Diese Kaskade an Veränderungen hat den Verein in eine tiefe Identitätskrise gestürzt. Die Fans fordern Transparenz und eine klare Perspektive für die Zukunft.

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Markus Aretz steht nun vor der Aufgabe, den Verein durch die restlichen Saisonspiele zu führen. Die sportliche Lage bleibt prekär, da der Klub als Tabellenletzter direkten Abstiegskampf bestreiten muss. Die finanzielle und strategische Neuausrichtung muss parallel zur Rettung der Bundesliga-Zugehörigkeit erfolgen. Die nächsten Monate werden entscheidend sein, um den Abwärtstrend umzukehren.