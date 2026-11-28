Borussia Mönchengladbach hat Geschäftsführer Stefan Stegemann mit sofortiger Wirkung entlassen. Präsident Rainer Bonhof begründet die Entscheidung nicht öffentlich.

Am Donnerstagmittag hat sich die Führung der Borussia GmbH in Mönchengladbach dramatisch verändert. CEO Stefan Stegemann wurde als Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung gefeuert. Der Rücktritt oder die Entlassung von Stegemann ist eine der folgenschwersten Personalentscheidungen in der jüngeren Geschichte des Bundesligisten. Präsident Rainer Bonhof hat die Entscheidung getroffen, ohne jedoch detailliert auf die Motive einzugehen.

CEO Stefan Stegemann wird entlassen

Die Trennung von Stefan Stegemann erfolgte im laufenden Betrieb, was die sportliche und wirtschaftliche Lage des Vereins erheblich belastet. Der 62-Jährige verlässt die Position des Geschäftsführers abrupt, während die Bundesliga-Saison noch im Gange ist. Diese Maßnahme zeigt, wie dringend Bonhof das Management neu aufstellen wollte. Die Nachricht von der Entlassung sorgte für erhebliche Aufmerksamkeit in der deutschen Sportszene.

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Rainer Bonhof verschweigt Gründe

Präsident Rainer Bonhof weigert sich beharrlich, die genauen Gründe für das Stegemann-Aus zu nennen. Bei einem Interview mit dem Sender Sky nach dem 3:3-Unentschieden gegen Werder Bremen erklärte er klar, dass er über die Hintergründe schweigen werde. Bonhof betonte, dass es für solche Entscheidungen niemals den perfekten Zeitpunkt gibt, auch wenn die Trennung in einer heiklen Phase stattfand. Er hält an seiner Haltung fest, keine weiteren Kommentare abzugeben, obwohl die Frage nach der Rechtfertigung berechtigt erscheint.

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Kritik der Fanszene und FPMG

Die aktive Fanszene von Borussia Mönchengladbach reagierte sofort und äußerst kritisch auf die Personalie. Der FPMG Supporters Club, der als die größte Fan-Vereinigung des Vereins gilt, veröffentlichte eine scharfe Mitteilung. Sie halten den Zeitpunkt der Entlassung trotz inhaltlicher Unklarheiten für absolut falsch. Besonders vor dem Hintergrund der derzeit extrem bedrohlichen sportlichen Situation des Teams empfinden die Fans diesen Schritt als taktischen Fehler.

Gespräch mit Nordkurve und Amtszeit

Um die Situation zu beruhigen, führte Präsident Rainer Bonhof ein persönliches Gespräch mit den Fanvertretern. Er bezeichnete den Austausch als ehrlichen Schlagabtausch mit der Nordkurve. Bonhof betonte, dass er mit derartigen Konflikten leben muss, wenn man die Spitze eines großen Vereins führt. Er bestätige, im kontinuierlichen Austausch mit der Fanschaft zu stehen, um Missverständnisse auszuräumen. Seine eigene Amtszeit als Präsident läuft offiziell noch bis März 2027. Eine Frage nach einer weiteren Amtszeit wurde jedoch vorerst nicht beantwortet, da andere Themen im Vordergrund stehen.