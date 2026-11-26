Borussia Mönchengladbach trennt sich unerwartet von CEO Stefan Stegemann einen Tag vor dem Top-Spiel gegen Werder Bremen. Trainer Alexander Blessin zeigt sich gelassen und fokussiert auf den Abstiegskampf.

Borussia Mönchengladbach hat einen enormen personellen Schock verzeichnet, der die Vereinsführung und den Kader völlig überrascht hat. Einen Tag vor dem entscheidenden Bundesligaspiel beim Tabellenführer Werder Bremen gab der Verein am Donnerstag die sofortige Trennung von CEO Stefan Stegemann bekannt. Die Entscheidung betrifft den 62-jährigen Manager, dessen Amtszeit damit abrupt und ohne vorherige Ankündigung endete. Dieser Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Verein sportlich unter enormem Druck steht.

Trainer Blessin weist äußere Einflüsse zurück

Trainer Alexander Blessin bestätigte am Donnerstagabend, dass die Personalentscheidung der Vereinsführung keinen Einfluss auf die Vorbereitung des Teams hat. Der 53-jährige Coach erklärte, dass Sportdirektor Rouven Schröder die Spieler bereits informiert habe, was die Angelegenheit für den Kader abschließe. Blessin betonte, dass er und Schröder weiterhin die direkten Ansprechpartner der Mannschaft bleiben und der Fokus zu hundert Prozent auf das anstehende Auswärtsspiel im Weserstadion gerichtet ist. Er versicherte, dass die sportliche Disziplin gewahrt bleibt und die Spieler die Nachricht außen vor lassen.

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Werder Bremen als hochkarätige Herausforderung

Die sportliche Aufgabe für Borussia Mönchengladbach gestaltet sich extrem schwierig, da Werder Bremen in hervorragender Form ist. Der SV Werder Bremen hat gerade im Nord-Derby den Hamburger SV mit einer klaren 4:0-Niederlage besiegt und sammelt nun Punkte für die europäischen Plätze. Mit 18 Punkten belegt die Bremer Mannschaft den sechsten Platz in der Bundesliga und entwickelt sich zu einer ernsthaften Konkurrenz um die Top-Platzierungen. Die Moral im Team der Werder-Bremer ist nach diesem dominierenden Auftritt hoch.

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Fokus auf komplette Offensive statt einzelner Akteure

Alexander Blessin warnte seine Spieler davor, sich in der Verteidigung nur auf den Stürmer Niclas Füllkrug zu konzentrieren. Füllkrug, der aktuell 33 Jahre alt ist, gilt mit zehn Treffern als der beste Torjäger der gesamten Liga und feierte jüngst sein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft. Der Trainer forderte jedoch, dass das gesamte Bremer Aufgebot beachtet werden muss, da das Team einen starken gemeinsamen Lauf zeigt. Das taktische Ziel besteht darin, den Spielrhythmus der Bremer zu durchbrechen und das eigene Stadion zu Hause zu stärken.

Kritische Punktephase vor der Winterpause

Die verbleibenden Spiele bis zur Winterpause sind für den Abstiegskampf existenziell für Borussia Mönchengladbach. Neben dem Spiel gegen Bremen stehen Pflichtspiele gegen Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und auf Schalke an, aus denen mindestens sechs Zähler geholt werden müssen. Zudem wartet am Dienstagabend um 20:45 Uhr im Borussia-Park der Zweitligist Darmstadt 98 im DFB-Pokal. Ein Sieg gegen die Hessen würde den Einzug in die Top-Acht des Pokalwettbewerbs bedeuten und könnte der Mannschaft dringend benötigten Aufschwung verleihen.