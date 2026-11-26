Borussia Mönchengladbach hat Finanz-Geschäftsführer Stefan Stegemann überraschend beurlaubt. Der Verein liegt sportlich auf dem letzTen Platz der Bundesliga. Markus Aretz übernimmt vorübergehend die alleinige Führung.

Unplötzlicher Wandel in der Geschäftsleitung

Der Bundesliga -Verein Borussia Mönchengladbach befindet sich derzeit in einer tiefgreifenden inneren Zerrüttung, die über sportliche Misserfolge hinausgeht. Das Präsidium des traditionsreichen Klubs hat am Donnerstag die sofortige Beurlaubung des Finanz-Geschäftsführers Stefan Stegemann bekannt gegeben. Diese Maßnahme kommt für die Öffentlichkeit und auch für die Betroffenen überraschend, da es in den vergangenen Monaten keine öffentlichen Anzeichen für Differenzen gab. stegemann, der im Januar des Vorjahres auf den langjährigen Amtsinhaber Stephan Schippers gefolgt war,steht nun plötzlich ohne Position da. Rainer Bonhof , der Präsident des Vereins, begründete die Entscheidung mit unterschiedlichen Auffassungen regarding der Zusammenarbeit und der zukünftigen strategischen Ausrichtung des Klubs. Er betonte, dass keine Details preisgegeben würden, da man sich nun die notwendige Zeit annehmen wolle,um in Ruhe und ohne Eile einen geeigneten Nachfolger für das kritische Amt zu finden.

Stefan Stegemann reagierte auf die abrupte Trennung mit Enttäuschung und Bedauern. In einer Stellungnahme erklärte er, dass er mit viel Leidenschaft und großer Freude für den Verein gearbeitet habe, die Entscheidung des Präsidiums jedoch bedaure. Er verwies darauf, dass in seinen letzten zwei Amtsjahren wichtige und richtige Schritte zur Weiterentwicklung des Klubs eingeleitet und umgesetzt worden seien. Zu den markanten Erfolgen seiner Amtszeit zählt die erfolgreiche Vermarktung der Heimspielstätte,die seit dem ersten Juli des vergangenen Jahres offiziell den Namen ista-Borussia-Park trägt. Trotz der aktuellen Krise ist Stegemann der Überzeugung, dass die grundlegenden Weichen für die Zukunft des Vereins richtig gestEllt wurden.

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Neuausrichtung der Führungsebene

Mit der Absetzung Stegemanns ändert sich die Struktur der Vereinsführung grundlegend. Bis auf Weiteres führt Markus Aretz, der frühere Leiter der Medienabteilung, nun allein die Geschäfte der geschäftsführenden Ebene. Aretz selbst wurde von der Entscheidung überrascht, wie Medienberichte enthüllten. In Anbetracht der aktuellen Lage erwägt er indes,das Modell der doppelten Geschäftsleitung wieder zu etablieren,wie es bei Borussia über viele Jahre hinweg üblich war. Dies könnte bedeuten, dass neben ihm ein weiterer Geschäftsführer hinzugezogen wird, um die Last der Verantwortung zu teilen. Die Vergangenheit des Klubs zeigt dabei eine Reihe von Personalwechseln an der Spitze: Im September des Vorjahres trennte sich der Verein bereits von dem früheren Geschäftsführer Roland Virkus, und vor ihm war bereits Finanzchef Stephan Schippers zurückgetreten. Die Instabilität in der Führungsebene spiegelt somit eine länger andauernde Tendenz wider.

Rainer Bonhof betonte die Notwendigkeit einer sorgfältigen Nachfolgeplanung. Er versicherte,dass man sich Zeit nehmen werde,um die Passform des künftigen Leiters zum Verein sicherzustellen. Kritiker weisen jedoch darauf hin, das solche grundlegenden personellen Entscheidungen oft Zeitdruck ausgesetzt sind, besonders wenn sie während einer sportlichen Krise getroffen werden. Die Fans des Vereins haben die bisherigen Führungspersönlichkeiten,insbesondere Bonhof selbst, in den letzten Monaten mächtig kritisiert. Der Fan-Dachverband hat sogar öffentlich den Rücktritt Bonhofs gefordert, was die Spannung zwischen Verwaltung und Anhängerbase weiter angeheizt hat. Die Situation bleibt somit hochdynamisch, während der Verein nach einem stabilen neuen Kurs sucht.

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Sportliche Isolation und Trainerposition

Trotz der dramatischen Entwicklungen auf der Chefetage versucht das Trainerstab,die sportliche Routine aufrechtzuerhalten. Der aktuelle Tabellenstand ist ernüchternd: Mönchengladbach liegt als Schlusslicht der Bundesliga mit lediglich vier Punkten aus zehn Spielen. Die Gefahr des dritten Abstiegs in Folge ist real und schürt die Unsicherheit. Dennoch verneinte Cheftrainer Alexander Blessin jegliche Beeinträchtigung der sportlichen Arbeit durch die personellen Umwälzungen in der Verwaltung. Er betonte, dass die Mannschaft durch den Sportchef Rouven Schröder informiert worden sei, die eigentliche sportliche Arbeit aber unberührt bleibe. Als Ansprechpartner der Spieler würden er und Schröder die Mannschaft durch die turbulente Zeit lotsen und sich von externen Einflüssen nicht beirren lassen.

Blessins Statement soll vor allem der Stabilisierung der Spielermannschaft dienen, die unter dem Druck der Tabellenposition leidet. Die sportliche Krise, die als die schwerwiegendste seit fünfzehn Jahren beschrieben wird, darf nicht durch interne Streitigkeiten der Vereinsführung verschärft werden. Die Trennung von Stegemann markiert somit einen Wendepunkt, der sowohl die administrative als auch die sportliche Zukunft des Klubs beeinflusst. Während die Fans weiterhin Druck auf das Präsidium ausüben, bleibt abzuwarten,wie schnell ein neuer Finanzchef gefunden wird und ob dieser die notwendige Stabilität zurückbringen kann, die der Verein dringend benötigt, um dem sportlichen Abstieg zu entgehen und langfristig wieder auf Kurs zu kommen.