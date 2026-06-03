Borussia Mönchengladbach: Fabio Chiarodia, der erste italienische Nationalspieler in der Bundesliga

Fabio Chiarodia, ein 20-jähriger italienischer Nationalspieler, hat eine Premiere in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach gesorgt. Er ist der erste italienische Spieler, der in der langen Geschichte der Bundesliga bei Borussia unter Vertrag stand.

Fabio Chiarodia , ein 20-jähriger italienischer Nationalspieler, hat eine Premiere in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach gesorgt. Er ist der erste italienische Spieler, der in der langen Geschichte der Bundesliga bei Borussia unter Vertrag stand.

Chiarodia wurde vom italienischen Interims-Trainer Silvio Baldini überraschend für das italienische A-Team nominiert und feierte seine Premiere im A-Team der 'Azzuris' bei einem 1:0-Sieg in Luxemburg. Bei den Luxemburgern saß mit Torhüter Tiago Pereira Cardoso ein weiterer Borusse auf der Bank. Insgesamt ließ Baldini zu Beginn acht Länderspiel-Debütanten ran. Auch Fohlen-Profi Chiarodia, der Freitag seinen 21.

Geburtstag feiert und als vorgezogenes Geschenk 90 Minuten spielen durfte, spielte souverän und fehlerfrei. Mit Kapitän Gianluigi Donnarumma war nur ein gestandener Nationalspieler in der Startformation. Für die Italiener stehen nach der Saison nur Freundschaftsspiele an, am Sonntag gibt es einen weiteren Test in Griechenland. Der viermalige Weltmeister hatte sich zum dritten Mal in Folge nicht für eine Weltmeisterschaft qualifizieren können: In den Play-offs scheiterte Italien dieses Mal nach Elfmeterschießen an Bosnien-Herzegowina.

Auch 2022 (gegen Nordmazedonien) und 2018 (gegen Schweden) war in den Play-offs Endstation. Chiarodia ist erst der zweite Italiener, der für Gladbach in der Bundesliga zum Einsatz gekommen ist. Der erste Fohlen-Profi mit italienischem Pass war Vinzenco Grifo. Grifo kam nur eine Saison bei Borussia, in der Spielzeit 2017/18 kam er aber nur auf 17 Einsätze - und ihm gelang kein einziger-Tor.

Das letzte Spiel im Nationaltrikot bestritt Grifo am 26. März 2023 beim 2:0-Sieg auf Malta





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fabio Chiarodia Borussia Mönchengladbach Italienische Nationalmannschaft Silvio Baldini Gianluigi Donnarumma

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„In Deutschland wurde ich wiedergeboren”: Fabio arbeitete in Italien bis zu 12 Stunden am TagEin Italiener hat in Deutschland als Küchenleiter einen Neuanfang gewagt. Er schätzt dort vor allem die kürzeren Schichten und die Freizeit.

Read more »

Erste Cheftrainerin in Männer-Bundesliga: Marie-Louise Eta: 'War eine Sonderrolle, die ich nie wollte'Marie-Louise Eta wurde bei Union Berlin die erste Cheftrainerin in der Fußball-Bundesliga. Im Gespräch spricht Eta über ihre Erfahrungen als Frau in der Männerdomäne Fußball über und ihre Zukunft.

Read more »

Abschied von Borussia Dortmund? Jetzt spricht AdeyemiDie Zukunft von Karim Adeyemi ist noch nicht final geklärt. Der Offensivspieler stellt klar, unter welchen Voraussetzungen er beim BVB bleiben möchte.

Read more »

FC Bayern München und Borussia Dortmund profitieren von FIFA-Zahlungen für WM-AbstellungDer FC Bayern München erhält als deutscher Rekordmeister Millionenbeträge von der FIFA für die Abstellung seiner Nationalspieler zur WM 2026. Manchester City führt das Ranking an. Auch Borussia Dortmund und Mainz 05 sind unter den Empfängern. Die Bundesliga insgesamt erhält erhebliche Summen, während einige Vereine leer ausgehen.

Read more »