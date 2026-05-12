Nach der bitteren Niederlage gegen Augsburg zeigt Borussia Mönchengladbach im Training Kampfgeist und Leidenschaft, die es im letzten Spiel der Saison gegen die TSG Hoffenheim wieder benötigt. Ein hitziger Zweikampf zwischen Jens Castrop und Lukas Ullrich sorgte für Spannung, und Trainer Eugen Polanski mémange die mentalen Vorbereitungen auf das Spiel.

Nach der enttäuschenden 1:3-Niederlage gegen den FC Augsburg am Samstag sind die Spieler von Borussia Mönchengladbach am Dienstagmorgen sofort wieder ins Training gestartet, um sich auf das letzte Saisonspiel am Samstag im Borussia-Park gegen die TSG Hoffenheim vorzubereiten.

Die Trainingsstunde verlief intensiv, und die Mannschaft zeigte einen Kampfgeist, der sich die Fans auch im Spiel in Augsburg gewünscht hätten. Besonders auffällig war ein hitziger Zweikampf zwischen Jens Castrop (22) und Lukas Ullrich (21) während eines Kleinfeld-Turniers. Die Spannung zwischen den beiden kam dem Training von Fußballïs räudiger Profis nahe, doch ihre Teamkollegen Tim Kleindienst (30) und Joe Scally (22) mussten eingreifen, um eine Eskalation zu verhindern.

Castrop warf Ullrich vor, gefoult zu haben, doch Trainer Eugen Polanski (40) änderte die Stimmung sofort. Er unterbrach das Training mit den Worten "In Augsburg beschweren wir uns und hier killen wir uns, oder was?

" Polanski schlug die Trainingseinheit formell zusammen und ergänzte, dass das Team hochmotiviert gewesen sei, jedoch klarstellte, dass ein solcher Einsatz auch im Spiel gegen Augsburg von Vorteil gewesen wäre. Nach der Einheit komme man nicht auf den Zwischenfall zurück und erklärte, dass es sich um ein normales Training mit hoher Qualität und Intensität sowie etwas Reibung handele. Mit einer solchen Einstellung hoffen die Gladbach-Fans, dass ihre Mannschaft noch mehr Niedergänge vermeidet.

Kapitän Kleindienst, der die gesamte Einheit mit der Mannschaft absolviert hatte, könnte indirekt als Joker aufgestellt werden, um die Spieler weiterhin zu motivieren. Auf der anderen Seite bleibt es spannend, wer auf dem Trainingsplatz fehlen wird: Nathan Ngoumou (26) kämpft mit muskulären Problemen und muss liegen bleiben, während Robin Hack (27) und Yannik Engelhardt (24) aus Gründen der Belastungssteuerung treten. Rocket Reitz (23) hat Mannschaftskrankheit, dass er an dieser Saison nicht teilnehmen kann.

Dennoch bleibt die Hoffnung auf eine starke Leistung gegen die TSG Hoffenheim. Die Gladbacher Mannschaft muss sich jetzt auf das letzte Spiel konzentrieren und versuchen, mit einer soliden Verteidigung und einem kämpferischen Angriff ein besseres Ergebnis als in Augsburg zu erzielen. Die Fans hoffen darauf, dass die Spieler die Motivation aus dem Training auch auf den Platz bringen und somit einen positiven Abschluss der Saison schafft





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Borussia Mönchengladbach Bundesliga Trainingswoche TSG Hoffenheim Fußball-Leidenschaft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FC Augsburg: Skepsis war gestern: Wie Michael Gregoritsch Kritiker beim FC Augsburg mit Toren verstummen lässtNach seiner Rückkehr aus Dänemark präsentiert sich Gregoritsch nicht als gescheiterter Rückkehrer, sondern als Nationalheld und zuverlässiger Leistungsträger.

Read more »

Augsburg: Kriminalität in Augsburg: Fast jeder zweite Tatverdächtige ist ein AusländerMenschen ohne deutschen Pass sind in der Kriminalitätsstatistik in Augsburg stark überrepräsentiert, die Tendenz ist grundsätzlich steigend. Doch das gilt nicht für alle Delikte.

Read more »

FC Augsburg: Welche aktuellen Spieler kommen aus Augsburg und der Region?Lokalmatadoren, die mit ihrem Heimatverein in der Bundesliga spielen, sind selten geworden. Wie sieht es beim FC Augsburg aus? Sind Spieler aus der Fuggerstadt?

Read more »

Nico Elvedi: Solange 'es im Spiel bleibt ???Nico Elvedi hat seitdem er bei Borussia Mönchengladbach spielt, bereits 317 Bundesliga-Spiele absolviert und ist in der ewigen Rangliste der Profis mit den meisten Einsätzen für Borussia auf Platz 8 gelandet.

Read more »