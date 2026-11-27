Borussia Mönchengladbach will aus der Tabelle aufsteigen und hofft auf die Rückkehr von Kapitän Tim Kleindienst sowie Hugo Bolin. Gleichzeitig wurde CEO Stefan Stegemann abberufen, während Trainer Alexander Blessin über eine verkürzte Verletztenliste erleichtert ist.

Borussia Mönchengladbach will schnellstmöglich weg vom letzten Platz in der Fußball- Bundesliga - und setzt dabei auf die Rückkehr von Tim Kleindienst. Denn Hoffnungsträger können die Gladbacher gerade in jeglicher Form gebrauchen.

Einen Tag vor der Partie heute bei Werder Bremen teilte der Verein dann auch noch die Abberufung von CEO Stefan Stegemann mit. Er war der ranghöchste Geschäftsführer - es brodelt an allen Ecken und Enden bei den Borussen. Trainer Alexander Blessin sagte zwar auf WDR-Anfrage, dass die Mannschaft von den Querelen in der Chefetage nicht beeinflusst würde.

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Doch er wirkte dann richtig erleichtert, dass er auch ein paar positive Nachrichten mitteilen konnte. Die seit Saisonbeginn ellenlange Verletztenliste hat sich deutlich verkürzt,, für die Partie an der Weser stehen nun gleichzeitig zwei Profis zur Verfügung, die zuvor schmerzlich vermisst wurden: Kapitän Tim Kleindienst und der schwedische Nationalspieler Hugo Bolin. Bolin war nach einer überragenden Vorbereitung zu Saisonbeginn der formstärkste Spieler in der Offensive. Zuletzt hatte auch ihn eine Muskelverletzung ausgebremst.