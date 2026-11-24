Borussia Mönchengladbach erhält vor dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen wichtige Verstärkung. Kapitän Tim Kleindienst und Hugo Bolin sind nach Verletzungen zurück. Details zum Kader.

Es gab in der jüngeren Vergangenheit von Borussia Mönchengladbach kaum etwas Positives zu vermelden. Die Ausgangslage für die kommende Woche war durch eine Serie schwacher Ergebnisse getrübt, die das Team vor das Auswärtsspiel am Freitag um 20.30 Uhr bei Werder Bremen auf Sky führte. Diese negative Tendenz wurde jedoch durch zwei entscheidende Personalien durchbrochen, die für eine spürbar bessere Stimmung in der Mannschaft sorgten. Nach langen Verletzungspausen kehrten die Hoffnungsträger Tim Kleindienst und Hugo Bolin ins Training zurück und zeigten, dass sie Teil des Plans für das nächste Spiel sein könnten.

Kernfakten: Rückkehr der Hoffnungsträger ins Training

Die Rückkehr von Tim Kleindienst und Hugo Bolin stellt einen wesentlichen Schritt für die Aufstellung von Trainer Alexander Blessin dar. Beide Spieler stiegen nach längeren Auszeiten wieder in das Mannschaftstraining ein. Kleindienst, der am 3. Spieltag bei der 0:5-Niederlage in Freiburg gegen eine Gelb-Rote Karte und einen darauffolgenden Muskelfaserriss litt, fehlt seitdem die Spielform. Bolin, der am 7. Spieltag beim einzigen Bundesliga-Sieg mit 3:2 in Stuttgart auf dem Platz stand, musste nach einer Zerrung pausieren. Ihre Anwesenheit am Übungsplatz signalisiert, dass der Trainerstab sie wieder in Betracht zieht.

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Trainer Blessin bewertet die Belastbarkeit der Spieler

Trainer Alexander Blessin äußerte sich positiv zu den aktuellen Entwicklungen im Kader. Er betonte, dass das Gefühl gut sei und sich in den letzten ein, zwei Tagen bestätigt habe, dass mit Kleindienst und Bolin in dieser Woche geplant werden kann. Der Fokus liegt nun darauf, die Spieler schrittweise aufzulasten und zu beobachten, ob sie bereits für das Spiel am Freitag fit genug sind. Blessin versicherte jedoch, dass nichts überstürzt werde, da im Anschluss an das Spiel bei Werder Bremen aufgrund der engen Kalenderplanung gleich die nächste Partie folgt. Für ihn sind diese beiden Akteure wertvolle Optionen, die der Mannschaft guttun, da sie durch ihre Präsenz zusätzliche Qualität in das Team bringen.

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Zukunftspläne für Jan Leszczynski und vermisste Spieler

Neben den beiden großen Rückkehrern gab es weitere Details zur Verletzungssituation. Jan Leszczynski, 19 Jahre alt, konnte nach einer Kniestauchung zumindest wieder individuell mit Fußballschuhen auf dem Rasen trainieren. Der junge polnische Defensivspieler könnte eine Option für die Abwehrreihe in den letzten beiden Partien vor Weihnachten darstellen. Im Gegensatz dazu fehlten mehrere andere Akteure bei der Trainingseinheit am Dienstag. Lukas Ullrich (22) und Enzo Leopold (26) sind weiterhin Langzeitverletzte und standen nicht zur Verfügung. Auch Robin Hack (28) konnte aufgrund von Muskelproblemen nicht am Rasen-Training teilnehmen. Trainer Blessin hoffte, dass die Verletzung Hacks nicht so schwerwiegend ist, dass er länger ausfallen wird. Ebenfalls abwesend war Daiki Hashioka (27), der ebenfalls unter muskulären Problemen leidet.