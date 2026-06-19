Borussia Mönchengladbach hat in der kommenden Saison einige Neuverpflichtungen vorgenommen, die für Furore sorgen werden. Der Schwede Isac Lidberg wird mit der Nummer 3 auf dem Rücken auflaufen, eine Nummer, die in der langen Bundesliga-Historie von Borussia Mönchengladbach noch nie von einem Angreifer dauerhaft getragen wurde.

Borussia Mönchengladbach hat in der kommenden Saison einige Neuverpflichtungen vorgenommen, die für Furore sorgen werden. Der Schwede Isac Lidberg wird mit der Nummer 3 auf dem Rücken auflaufen, eine Nummer, die in der langen Bundesliga-Historie von Borussia Mönchengladbach noch nie von einem Angreifer dauerhaft getragen wurde.

Der Japaner Zento Uno wird mit der Nummer 47 auflaufen, eine Nummer, die bisher noch nie von einem Profi bei Borussia in der Bundesliga getragen wurde. Die Neuverpflichtungen sorgen für Furore bei den Fans, aber es bleibt abzuwarten, welche Profis den Verein in der kommenden Saison verlassen werden





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