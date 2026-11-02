Borussia Mönchengladbach Remis gegen Paderborn nach englischer Woche

Borussia Mönchengladbach erzielt 0:0 gegen Paderborn. Sportchef Rouven Schröder lobt Kompaktheit und Integration verletzter Spieler vor dem Auswärtsspiel.

Borussia Mönchengladbach hat am Samstagabend in der heimischen Borussia-Park-Arena ein 0:0-Unentschieden gegen den Aufsteiger SC Paderborn erreicht. Vor 51.581 Zuschauern reichte es für die Fohlen nach einem 3:2-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart und dem 2:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC nur zu einem Punktgewinn. Dieser Splitter konnte den sportlichen Leiter Rouven Schröder überraschend gut stützen, da die Mannschaft nach sechs startbedingten Niederlagen in der Bundesliga nun bereits drei Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage absolvierte.

Rouven Schröder lobt Kompaktheit und Entwicklung

Der Sport-Boss bewertete die Leistung der elfenbeinfarbenen Elf mit einem durchaus positiven Blick, obwohl man einen Heimsieg zur Vervollständigung der englischen Woche eigentlich verdient hatte. Schröder erklärte nach dem Spiel, dass die Situation vor einer Woche noch völlig anders ausgesehen habe. Er betonte, dass die Führungsebene erkenne, dass man sich auf dem richtigen Weg befinde, auch wenn man in diesem specificen Match die klareren Chancen hatte. Diese müsse man in einem solchen engen Duell nutzen, um das Spiel für sich zu entscheiden. Die zurückliegenden drei Partien hätten die notwendige Basis gelegt, wodurch die Mannschaft nun viel kompakter wirke.

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Schröder warnte jedoch davor, den Kopf zu verlieren, und verwies darauf, dass man weiter aufbauen müsse. Wie er bereits zuvor angedeutet habe, sei die Lage vor zwei Wochen noch prekär gewesen. Jetzt sei es an der Zeit, die nächsten Schritte nacheinander zu gehen. Er forderte die Mannschaft auf, weiter Punkte zu hamstern, um sich schrittweise zu stabilisieren. Diese Strategie zeigt ersten Erfolg, da die Defensive nun stabiler steht und die Tordifferenz sich langsam verbessert.

Integration der verletzten Leistungsträger im Fokus

Ein wichtiges Signal setzte Gladbach durch die Rückkehr dreier Schlüsselspieler, die nach langen Verletzungspausen erneut auf dem Platz standen. Jens Castrop, Nicolas Kühn und Isac Lidberg kehrten in der Schlussphase des Duells gegen Paderborn zurück. Obwohl ihre Minuten begrenzt blieben, war ihr Einfluss spürbar. Schröder bestätigte, dass es den Spielern nach 15 bis 20 Minuten bereits an Energie mangele, da sie längere Zeit pausieren mussten. Diese Akteure müssten nun nach und nach wieder an die volle Spielintensität herangeführt werden. Sie benötigten in der jetzigen Phase dringend weitere Spielminuten, um ihre Fitness und ihr Rhythmusgefühl zurückzugewinnen.

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Die physische Belastung ist enorm, da die Fohlen erst vor Kurzem drei Spiele in kurzer Zeit absolviert hatten. Castrop, Kühn und Lidberg sollen bei der nächsten Gelegenheit am Freitag in Hamburg erneut mehr Einsatzzeit bekommen. Dort gegen den Gegner in Hamburg sollen die drei zurückkehrenden Profis wieder einige Minuten dazubekommen, um sich spielerisch und konditionell weiter zu entwickeln. Dies ist entscheidend, um die Kaderdicke und Tiefenwirkung für die restliche Saison zu sichern.

Ausblick auf das nächste Bundesligaspiel in Hamburg

Am Freitag steht mit dem Auswärtsspiel um 20.30 Uhr bei Sky die nächste Herausforderung an. Das Team muss sich schnell auf den Gegner in Hamburg einstellen, wobei die Taktik weiterhin auf Kompaktheit und schnelles Umschalten setzen wird. Die Integration der Spieler Castrop, Kühn und Lidberg wird in diesem Spiel voraussichtlich fortgesetzt, um sie schrittweise in den Spielfluss der Bundesliga zurückzubringen. Die Fans und die Vereinsführung hoffen, dass die positive Tendenz aus den letzten drei Pflichtspielen auch im Auswärtsspiel fortgesetzt wird.

Die Punktejagd geht also unvermindert weiter. Nach den sechs Startpleiten in der Bundesliga hat sich Gladbach in eine stabilere Phase begeben. Ein Remis in Paderborn wird nun als erster Schritt gewertet, der die Basis für die kommende Zeit legt. Die Spieler müssen nun zeigen, dass sie die gewonnene Kompaktheit auch unter Druck und bei höherer Geschwindigkeit im Auswärtsspiel beibehalten können. Die verletzten Spieler sind die Hoffnungsträger für mehr offensive Qualität und Tiefe im Mittelfeld, sobald sie ihre volle Fitness wiedererlangt haben.