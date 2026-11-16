Borussia Mönchengladbach sichert Kader im Abstiegsszenario ab

Der BVB Gladbach hat Verträge angepasst, um im Fall des Abstiegs finanzielle Einbußen zu minimieren. Sportchef Rouven Schröder erklärt die Strategie zur Absicherung des Kaders.

Die Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach arbeiten intensiv daran, den Abstieg aus der Bundesliga zu verhindern. Parallel dazu haben sie jedoch bereits Maßnahmen ergriffen, um im Worst-Case-Szenario, also bei einem tatsächlichen Durchrutschen, die finanziellen und strukturellen Folgen so gering wie möglich zu halten. Dieses proaktive Vorgehen soll verhindern, dass ein sportlicher Misserfolg zu einer existenziellen Krise für den Verein wird. Die Prävention steht dabei im Vordergrund, um die Stabilität des Clubs auch in schwierigen Zeiten zu gewährleisten.

Vertragsklauseln sichern Kader und Finanzen ab

Der Sportvorstand der Borussia, Rouven Schröder, hat im Rahmen eines Interviews detaillierte Einblicke in die Absicherungsstrategie des Vereins gegeben. Er betonte, dass alle Profispieler der Bundesliga-Mannschaft im Falle eines Abstiegs fest an den Klub gebunden bleiben. Dieser Umstand stellt eine Besonderheit dar, da viele Vereine in der Vergangenheit Probleme mit ablösefreien Spielern hatten, deren Verträge bei einem Wechsel in eine niedrigere Liga nicht mehr gültig waren. Bei Gladbach ist dies nicht der Fall, da die Spieler auch im Zweitligaspielbetrieb unter Vertrag stehen.

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Jeder einzelne Profifußballer bei Borussia Mönchengladbach hat explizite Eventualitäten in seinen Verträgen verankert. Dazu gehört die klare Regelung, dass im Falle des Abstiegs das Gehalt sowie die Auszahlungen von Prämien reduziert werden können. Diese vertragliche Grundlage wurde vor einigen Jahren für alle neu verpflichteten Spieler verbindlich eingeführt. Sie schützt den Verein vor Multi-Millionen-Verlusten, die entstehen würden, wenn das gesamte Aufgebot den Klub freiwillig verlassen würde, weil keine Bindung mehr besteht.

Abgrenzung zu früheren negativen Beispielen

Die Sorge vor einem kompletten Zerfall des Kaders ist bei den Verantwortlichen nach wie vor präsent. Ein schmerzlich erfahrenes Beispiel ist der direkte Nachbar aus Mönchengladbach, der vor knapp einem halben Jahr den Abstieg aus der höchsten Spielklasse hinnehmen musste. Dort zeigte sich, dass nach dem Gang in die Drittklassigkeit plötzlich nur noch eine kleine Handvoll Spieler zum Kader gehörte. Der Großteil des Aufgebots konnte zum Nulltarif den Verein verlassen.

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Diese massive Abwanderung von Talenten führte bei der Konkurrenz zu einem unglaublichen Verlust an Substanz. In der Folge waren 67 Mitarbeiter aus den verschiedenen Abteilungen entlassen werden mussten, da die finanziellen und sportlichen Einnahmen einbrachen. Dank der jetzt geltenden Vorsorgemaßnahmen bei Borussia Mönchengladbach droht dem eigenen Verein ein derartiger Kader-Scherbenhaufen nicht. Die strukturelle Vorsorge dient also als Schutzschild gegen die katastrophalen Folgen, die in der Vergangenheit bei anderen Projekten auftraten.

Wirtschaftliche Stabilität trotz Abstiegswarnungen

Auch Sportchef und Trainer Alexander Blessin hat seine Verträge so ausgestaltet, dass sie eine Fortführung in der 2. Liga ermöglichen. Diese Personalie signalisiert den Spielern und der Öffentlichkeit, dass die Führungsebene an eine langfristige Zukunft am Borussia-Park glaubt. Rouven Schröder hat im Gespräch zudem klare Worte gewählt und versprochen, dass man aus der Bundesliga nicht absteigen wird. Diese Aussage dient als moralechter Anker für das gesamte Umfeld.

Falls die Befürchtungen doch eintreten sollten, würde der Verein für die Spieler, die den Weg in die 2. Liga nicht mitgehen wollen, Transferentschädigungen kassieren. Dieses Geld wäre bei einem sportlichen Neustart elementar wichtig, um im Transferfenster neue Akteure zu verpflichten. In der Vergangenheit fehlte es anderen Konkurrenten genau an diesen Ressourcen, weil ihre Vertrage nur an die Bundesliga gebunden waren und sie im Fall des Nicht-Qualifizierungsgeld ohne Einnahmen dastanden.

Primäres Ziel bleibt der Ligaerhalt

Obwohl die finanziellen und vertraglichen Netze fest gewebt sind, bleibt die Hauptaufgabe der Klubverantwortlichen unbestritten. Das oberste Ziel ist es nach wie vor, den Abstieg um jeden Preis zu vermeiden. Die vorliegenden Vertragsklauseln fungieren lediglich als Versicherung für den Schadenfall, nicht als Plan B für eine erfolgreiche Zweitligasaison. Die Maßnahmen sollen die Basis erhalten, nicht den Niedergang einleiten.

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Daher müssen sich Rouven Schröder und sein Team, einschließlich Trainer Alexander Blessin, vor allem an ihrer sportlichen Leistung messen lassen. Die Absicherung ist eine notwendige Vorsichtsmaßnahme, aber sie ersetzt nicht die notwendige Arbeit auf dem Platz. Der Verein ist in dieser Phase darauf angewiesen, dass alle Akteure - vom Management bis zu den Spielern - an einem Strang ziehen, um die gefürchtete Abstiegsangst in sportliche Freude umzumünzen.