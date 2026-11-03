Borussia Mönchengladbach stellt japanischen Bundesliga-Rekord auf

Borussia Mönchengladbach stellte einen neuen Bundesliga-Rekord auf, indem vier japanische Spieler in einem Spiel zum Einsatz kamen. Die Fohlen holen nach Pleiten erste Punkte.

Der Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat einen einzigartigen Rekord in der Geschichte der höchsten deutschen Spielklasse aufgestellt. Bei der Partie gegen den Aufsteiger SC Paderborn waren erstmals vier japanische Nationalspieler gleichzeitig für eine Mannschaft aktiv. Dieser historische Moment folgte auf eine turbulente Saison, in der die Fohlen nach sechs Niederlagen in Serie zunächst als Rekordverlierer in die Nachrichten kamen, aber nun endlich wieder Punkte sammelten.

Historische Aufstellung gegen den SC Paderborn

Das besondere Aufgebot präsentierte Trainer Alexander Blessin, der bei der 0:0-Heimremise eine Startformation mit drei japanischen Spielern formte. Die Akteure Daiki Hashioka, Zento Uno und Shuto Machino durften von der ersten Minute an auf dem Platz stehen. In der Schlussphase wurde dann noch der vierte Japaner Ko Itakura eingewechselt, wodurch die historische Anzahl von vier japanischen Spielern in einem Bundesligaspiel für Gladbach erreicht wurde.

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Dieser Schritt markiert den Beginn einer neuen Ära für den Bundesligisten, der sich strategisch für asiatische Talente entscheidet. Die Fohlen holten sich neben dem sportlichen Erfolg auch die Aufmerksamkeit für diesen besonderen Kaderzusammenschluss, da sie nun den nächsten Bundesliga-Rekord für sich verbuchen können. Im Gegensatz zu früheren sportlichen Negativrekorden muss sich Gladbach für diese kulturelle und sportliche Meilenstein-Entscheidung nicht verstecken.

Strategische Verpflichtungen von Sportchef Rouven Schröder

Hinter dieser ungewöhnlichen Aufstellung steht die langfristige Strategie des Sportvorstands Rouven Schröder. Er hatte in der vorangegangenen Transferphase den Verein bewusst in Richtung Asien ausgerichtet, indem er mit Zento Uno, Daiki Hashioka und Ko Itakura gleich drei japanische Spieler verpflichtete. Schröder begründete diese Entscheidung mit positiven beruflichen Erfahrungen und einer starken persönlichen Beziehung zu den Spielerinnen und Spielern.

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In Interviews hatte der Sportchef betont, dass die japanischen Athleten durch ihre Demut, ihre hohe Arbeitswilligkeit und ihre Disziplin auffielen. Besonders hervorhob er den respektvollen Umgang der Spieler mit dem Klub und den Mitspielern. Diese Eigenschaften passen nach Ansicht der Vereinsführung perfekt in das taktische und soziale Gefüge der Mannschaft und fördern die Teamdynamik nachhaltig.

Vergleich mit dem bisherigen Rekord des VfB Stuttgart

Der Rekord von Gladbach steht im Kontext einer bereits bestehenden Tradition japanischer Spieler in der Bundesliga. Der VfB Stuttgart hatte in der Saison 2022/23 zuvor bereits einen Meilenstein gesetzt, als Wataru Endo, Hiroki Ito und Genki Haraguchi gemeinsam von Beginn an für den Verein aus Schwaben aufliefen. Damals erreichte Stuttgart diesen Meilenstein bei einem 3:2-Sieg im Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim.

Gladbach hat mit der heutigen Aufstellung diese Marke nun deutlich übertroffen. Während der VfB Stuttgart drei japanische Spieler gleichzeitig in der Startelf hatte, schaffte es Borussia Mönchengladbach, vier Japaner in einem Spiel auf dem Platz zu haben. Dies unterstreicht die wachsende globale Vernetzung der Bundesliga und die steigende Qualität sowie Sichtbarkeit japanischer Fußballtalente auf höchstem Niveau.

Sportliche Wende nach sechs Niederlagen in Serie

Neben dem historischen Kader-Rekord steht für Borussia Mönchengladbach auch die sportliche Wende im Fokus. Nach einem schlechten Start in die Saison, der sich durch sechs aufeinanderfolgende Pleiten auszeichnete, holten die Fohlen zuletzt gegen den VfB Stuttgart mit einem 3:2-Sieg die ersten Punkte. Dieses Ergebnis beendete einen Negativrekord, der zuvor nur von Bochum in der Spielzeit 2022/23, Mainz in der Spielzeit 2020/21 und Düsseldorf in der Spielzeit 1991/92 erzielt worden war.

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Das darauffolgende 0:0 gegen Paderborn festigte diese Trendwende und zeigt, dass das Team auch gegen neue Herausforderungen standhält. Die Kombination aus taktischer Disziplin und der neuen kulturellen Vielfalt im Kader scheint den Verein weiterzubringen. Die Fans und Beobachter können nun gespannt verfolgen, wie sich die neuen japanischen Talente in den kommenden Spielen entwickeln und ob der Verein seine Position in der Liga weiter festigen kann.