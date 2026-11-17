Sportdirektor Rouven Schröder bestätigt den Verbleib von Wael Mohya bei Borussia Mönchengladbach. Trotz Interesse von Liverpool und Bayern München ist ein Winter-Transfer ausgeschlossen.

Der deutsche Fußball ist gerade erst dabei, sich an die junge Offensive von Borussia Mönchengladbach zu gewöhnen, als bereits internationale Giganten um ihre Dienste konkurrieren. Wael Mohya, der 17-jährige Kreativ-Star der Fohlen, hat durch seine erstmalige Nominierung in den Kader der deutschen A-Nationalmannschaft unter Jürgen Klopp ein massives internationales Interesse ausgelöst. Trotz der Berichte über intensive Scouting-Bemühungen durch Top-Clubs steht fest, dass Borussia Mönchengladbach den Spieler langfristig an den Verein binden will.

Internationaler Wettlauf um den Offensive-Talent

Die Liste der Klubs, die das Talent bereits auf ihren Schaulisten führen, liest sich wie ein Werbespott der europäischen Spitzenklubs. Neben den deutschen Konkurrenten Bayern München, Bayer Leverkusen und RB Leipzig haben auch der FC Liverpool sowie Brighton & Hove Albion ihr Interesse signalisiert. Die Nominierung durch Bundestrainer Jürgen Klopp hat die Aufmerksamkeit auf den Offensiv-Youngster weiter erhöht und dürfte die Nachfrage nach seinem Vertrag signifikant anziehen.

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Doch trotz dieser hohen Aufmerksamkeit bleibt die Position des Vereinsführung eindeutig. Sportdirektor Rouven Schröder hat in einem Interview mit BILD klargestellt, dass die Zeit für einen Verkauf noch nicht gekommen ist. Der 51-jährige Sportboss betonte ausdrücklich, dass ein Abgang des Fohlen-Juwels in der kommenden Winter-Transferperiode ausgeschlossen ist. Dies schließt jegliche Überlegungen zu einem sofortigen Wechsel aus, unabhängig vom Druck, den die interessierten Clubs ausüben.

Keine Verhandlungen trotz hoher Interessenten

Die Frage, ob der Verkauf von Wael Mohya im Winter möglich ist, wurde von Rouven Schröder mit einem klaren Nein beantwortet. Auf die konkrete Nachfrage, ob der Spieler damit als unverkäuflich gilt, bestätigte Schröder: "So ist es." Diese Position bleibt auch dann stehen, wenn hypothetisch sehr hohe Summen geboten werden. selbst wenn Bayern München 50 Millionen Euro für den jungen Offensivspieler bieten würde, wird Schröder dies nicht passieren lassen. Er betonte, dass Mohya bei Borussia bleibt und man sich hierauf ganz klar festgelegt habe.

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Mohya wird die aktuelle Bundesliga-Saison definitiv in Gladbach beenden. In der aktuellen Phase des Abstiegskampfs der Fohlen ist der Kreativ-Künstler eine große Hoffnung auf die sportliche Rettung des Vereins. Seine Präsenz auf dem Feld ist für das Team in dieser kritischen Phase unverzichtbar, weshalb der Verein keinen Schlüsselspieler in der laufenden Saison freigegeben wird.

Marktwertsteigerung und Vertragsverlängerung

Trotz seiner jungen Alters von 17 Jahren, für den er am 31. Dezember seinen 18. Geburtstag feiern wird, hat Wael Mohya bereits einen erheblichen Marktwert erreicht. Laut dem Portal transfermarkt.de liegt dieser aktuell bei 17 Millionen Euro. Die DFB-Nominierung, obwohl er sowohl gegen Serbien als auch gegen die Niederlande nicht zum Einsatz kam, wird seinen Wert in absehbarer Zeit sicherlich um einige Millionen steigen lassen.

Bei Borussia Mönchengladbach hegen die Verantwortlichen große Hoffnungen, den Vertrag von Mohya, der momentan bis 2028 läuft, zu deutlich verbesserten Konditionen vorzeitig zu verlängern. Das Ziel ist es, den Spieler so lange wie möglich an den Verein zu binden. Durch eine Vertragsverlängerung sollen die finanziellen und sportlichen Interessen des Klubs langfristig gesichert werden, während gleichzeitig das Risiko eines kostenlosen Abgangs oder eines unverhältnismäßig günstigen Verkaufes vermieden wird.