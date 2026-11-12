Borussia Mönchengladbach testet Kader im Spiel gegen Standard Lüttich

Borussia Mönchengladbach empfängt Standard Lüttich zu einem geschlossenen Testspiel. Trainer Alexander Blessin nutzt die Partie zur Spielminutengewinnung für verletzungsbedingte Ausfälle und zur Integration jüngerer Talente im Rhythmus.

Die Fohlen von Borussia Mönchengladbach bereiten sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf die zweite Länderspielpause der Hinrunde vor. Am Donnerstag steht ein Testspiel auf dem Programm, das um 14 Uhr auf dem Fohlenplatz am Borussia-Park stattfindet. Der Gegner dieser Partie ist der belgische Erstligist Standard Lüttich, der als wichtiger Prüfstein für die aktuelle Trainingsmethodik dient.

Trainer Alexander Blessin setzt auf echte Bedingungen

Trainer Alexander Blessin nutzt das Aufeinandertreffen mit Standard Lüttich strategisch, um den Teamrhythmus zu wahren und spezifische taktische Inhalte zu vertiefen. Der 53-jährige Coach betont, dass solche Begegnungen einen klaren Unterschied zu internen Trainingsduellen darstellen. Die Spieler müssen unter echten Wettbewerbsbedingungen antreten, was eine andere Intensität und Konzentration erfordert als Spiele gegen die eigene U23-Auswahl. Ziel ist es, während des Spiels weiterhin an den zuletzt thematisierten taktischen Aspekten zu arbeiten, ohne den spielerischen Flow zu unterbrechen.

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Kaderprobleme und gezielte Spielminutenvergabe

Verschiedene Verletzungen beeinträchtigen die verfügbare Personaldecke von Borussia Mönchengladbach. Die Spieler Daiki Hashioka, Hugo Bolin, Lukas Ullrich, Tim Kleindienst, Jan Leszczyński und Enzo Leopold sind für das Spiel gegen Standard Lüttich noch nicht einsatzbereit. Diese Ausfälle bieten Trainer Alexander Blessin die Chance, anderen Akteuren notwendige Spielpraxis zu gönnen. Besonders Kevin Diks, Jens Castrop und Franck Honorat sollen dabei eine wichtige Rolle spielen, da diese Akteure zuletzt noch nicht konsequent von Beginn an zum Einsatz kamen.

Jens Castrop profitiert ausdrücklich von der geplanten Minute. Der 23-jährige Spieler hat bereits eine komplette Einheit mit der Mannschaft absolviert und soll nun eine Spielzeit von 60 bis 70 Minuten sammeln. Trainer Alexander Blessin erklärt, dass solche durchgängigen Einsätze dem Spieler sehr guttun werden. Dies soll ihn fit machen, um am 21. November im Heimspiel gegen Borussia Dortmund als echte Alternative in der Startelf zur Verfügung zu stehen. Auch Franck Honorat und Kevin Diks profitieren von der erhöhten Belastung im Vergleich zu Einwechslungen am Ende des Spiels.

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Rückkehrer wie Moritz Nicolas stehen vor dem Comeback

Die Rückkehr von Verletzten schreitet voran. Moritz Nicolas absolvierte am Dienstag erstmals wieder eine komplette Trainingseinheit mit der Mannschaft. Der 29-jährige Torwart könnte damit gegen Standard Lüttich ins Tor zurückkehren. Alexander Blessin weist jedoch darauf hin, dass die Entscheidung von Tag zu Tag gefällt wird. Ein Einsatz von mindestens einer Halbzeit ist möglich, wenn sich der körperliche Zustand bestätigt. Nicolas gilt als auf einem sehr guten Weg, doch die volle Belastbarkeit muss noch im Wettkampf geprüft werden.

Auch Moritz Kühn bereitet sich auf sein Comeback vor. Nach einer erneuten Muskelverletzung trainiert der 26-jährige Linksfuß seit Montag wieder mit. Sein Einsatz gegen den belgischen Verein Standard Lüttich wird voraussichtlich nur in Form einer kurzen Einwechslung erfolgen. Trainer Alexander Blessin plant hier eine Belastung von rund 20 Minuten, um die Fitness schrittweise wieder aufzubauen. Dies stellt einen sicheren ersten Schritt dar, um den Spieler langsam zurück in den regulären Spielbetrieb zu integrieren, ohne das Risiko einer erneuten Verletzung zu erhöhen.

Taktische Ziele und Zukunft der Spielerbindung

Das Spiel gegen Standard Lüttich dient nicht nur der Physis, sondern auch der taktischen Schärfe. Alexander Blessin möchte sich ein umfassendes Bild von jedem einzelnen Kadermitglied machen. Dies betrifft sowohl die bereits etablierten Stars als auch jüngere Talente, die ebenfalls Einbau finden sollen. Die Erfahrung im Wettkampf ist dabei unerlässlich, um Schwachstellen offenzulegen und Stärken zu festigen. Die Ergebnisse und das Leistungsverhalten dieser Testphase fließen direkt in die Personalplanung für die restliche Hinrunde ein. Die engen Zeitfenster zwischen den Einsätzen erfordern ein präzises Management der Spielerbelastungen durch das Trainerstab.