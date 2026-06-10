Borussia Mönchengladbach bindet Stürmer Josiah Uwakhonye bis 2029, während Marvin Friedrich ablösefrei zu Union Berlin zurückkehrt. Ein Überblick über die Personalentscheidungen.

Borussia Mönchengladbach setzt weiter auf seine Talente: Nachdem Wael Mohya (17) in der abgelaufenen Bundesliga -Saison seine ersten Schritte im Profifußball mit Bravour absolviert hat, bindet der Verein nun das nächste Top-Juwel langfristig.

Stürmer Josiah Uwakhonye (18) hat bei Borussia seinen ersten Profivertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschrieben. Der Angreifer kam bereits mit sieben Jahren zu den Fohlen und durchlief sämtliche Jugendmannschaften. Mirko Sandmöller (43), Direktor des Gladbacher Nachwuchsleistungszentrums, zeigt sich erfreut: 'Dass Josiah seinen Weg bei Borussia fortsetzt, freut uns sehr.

Er bringt ein spannendes Profil mit und hat eine sehr gute Entwicklung genommen. Seine Dynamik und Abschlussqualitäten hat er bereits in der U19 und U23 nachgewiesen. Nun gilt es, die gute Entwicklung voranzutreiben und Josiah gezielt auf den Profibereich vorzubereiten.

' Allerdings wird dies noch etwas Zeit in Anspruch nehmen: Im März dieses Jahres zog sich Uwakhonye einen Außenbandriss und Syndesmosebandanriss zu, womit er das letzte Drittel der vergangenen Saison verpasste und auch den Start der neuen Spielzeit versäumen wird. Der Verein setzt auf eine behutsame Rückkehr, um das Talent langsam an die Belastungen im Profifußball heranzuführen. Parallel dazu gibt es bei den Fohlen einen prominenten Abgang: Marvin Friedrich (30) kehrt zu Union Berlin zurück.

Der Innenverteidiger hatte zwischen Januar 2018 und Januar 2022 bereits 141 Pflichtspiele für die Eisernen bestritten und wechselt nun ablösefrei, da sein Vertrag bei Borussia auslief. Friedrich betont: 'Die Rückkehr zu Union fühlt sich für mich wie ein Nachhausekommen an. Hier habe ich mich sportlich und persönlich enorm weiterentwickelt und einige der schönsten Momente meiner Karriere erlebt. Der Verein, die Fans und die Stadt haben immer eine große Bedeutung für mich gehabt.

' Unions Geschäftsführer Horst (56) ergänzt: 'Marvin kennt den Verein, die Menschen und die Werte von Union sehr genau. Er hat hier bereits bewiesen, dass er sportlich wie menschlich eine Führungsrolle ausfüllen kann.

' Die Verpflichtung wurde am Mittwoch offiziell bekannt gegeben und dürfte die Defensive der Berliner deutlich verstärken. Mit der langfristigen Bindung von Josiah Uwakhonye setzt Borussia Mönchengladbach ein weiteres Zeichen für die Nachwuchsförderung. Der Klub investiert gezielt in junge Talente und bietet ihnen eine Perspektive im Profibereich. Während Uwakhonye zunächst seine Verletzung auskurieren muss, wird Mohya vermutlich weiterhin Spielzeit erhalten, um sich zu etablieren.

Gleichzeitig sorgt der Abgang von Marvin Friedrich für frisches Geld auf der Habenseite, das möglicherweise in weitere Transfers investiert werden kann. Union Berlin hingegen profitiert von der Erfahrung und der Identifikation des Routiniers mit dem Verein. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich die Personalien in der kommenden Saison auswirken werden. Insgesamt zeigt sich die Bundesliga einmal mehr als Bühne für junge Talente und erfahrene Rückkehrer gleichermaßen.

Die Hinweise auf wiederholte Navigationsleisten oder Seitenleisten sind in diesem Text nicht enthalten. Stattdessen liegt der Fokus auf den wesentlichen sportlichen Inhalten: die Vertragsverlängerung von Uwakhonye, die Verletzung des jungen Stürmers sowie der Wechsel von Friedrich zu Union Berlin. Diese Punkte werden ausführlich beleuchtet und in den Kontext der aktuellen Entwicklungen bei beiden Vereinen eingeordnet. Borussia Mönchengladbach zeigt sich als Ausbildungsverein mit klarer Linie, während Union Berlin auf bewährte Kräfte setzt. Die Saison 2024/25 wird zeigen, ob die Entscheidungen der Verantwortlichen aufgehen





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