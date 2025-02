Borussia Mönchengladbach U23 besiegt Fortuna Düsseldorf U23

Die U23 Mannschaften von Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach lieferten sich ein spannendes und torarmes Duell in der Regionalliga West. Charles Kwablan Herrmann brachte die Gäste in Führung und sicherte Borussia Mönchengladbach U23 einen 0:1-Sieg.

Am Samstag lieferten sich die U23 Mannschaften von Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach in einem torarmen Duell vor 405 Zuschauern im Düsseldorfer Paul-Janes-Stadion ein spannendes Match. Das Spiel begann langsam und die erste Halbzeit verging ohne Treffer, sodass beide Teams mit einem 0:0-Stand in die Pause gingen. Auch nach dem Wiederanpfiff sah es zunächst nicht danach aus, dass es zu einem Durchbruch kommen würde. Doch dann brachte Charles Kwablan Herrmann in der 72.

Minute die Gäste in Führung. Die verbleibende Spielzeit erlebte nun hektische Momente, als beide Teams durch Spielerwechsel nach neuen Impulsen suchten. Bei Fortuna Düsseldorf wechselte Daniel Bunk für Marius Zentler und Gideon Paul Guzy für Lennard Quirin Wagemann. Bei den Gladbachern schieden Michael Nduka für Leon Wolfgang Kwabena Bamf O Ampadu Wiafe und Moustafa Moustafa für Charles Kwablan Herrmann ein. Alle Bemühungen der Düsseldorfer blieben jedoch erfolglos. Das Spiel endete mit einem 0:1-Sieg für Borussia Mönchengladbach U23. Mit diesem Ergebnis festigten die Gäste ihren zweiten Platz in der Regionalliga West, während Fortuna Düsseldorf auf den zwölften Rang abrutschte. Die Aufstellung der Fortuna Düsseldorf U23: Leonard August Brodersen (2), Deniz-Fabian Bindemann (26), David Savic (12), Marius Zentler (8), Luca Jacob Klemen Majetic (9), Ben Zich (1), Lennart Garlipp (11), Kevin Sebastian Brechmann (27), Tom Barth (19), Elias Egouli (4), Lennard Quirin Wagemann (25). Die Aufstellung der Borussia Mönchengladbach U23: Charles Kwablan Herrmann (34), Julian Korb (27), Jonathan Roland Foss (4), Noah Phil Pesch (19), Kushtrim Asallari (10), Veit Stange (21), Leon Wolfgang Kwabena Bamf O Ampadu Wiafe (22), Winsley Boteli Mokango (36), Michel Lieder (23), Maximilian Brüll (1), Yassir Atty (17). Schiedsrichter: Lasse Lütke-Kappenberg. Assistent: David Hennig. Assistent: Jan Lohmann.





Fußball Regionalliga West Fortuna Düsseldorf Borussia Mönchengladbach U23 Matchbericht

