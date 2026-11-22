Der Ultra-Capo von Borussia Mönchengladbach sichert der Mannschaft auch bei einem möglichen Abstieg die volle Fan-Unterstützung zu, vorausgesetzt der Einsatz bleibt maxim.

Borussia Mönchengladbach schreibt nach der bitteren 0:1-Niederlage gegen Borussia Dortmund weiterhin negative Vereinsgeschichte. Mit acht Niederlagen in den ersten zwölf Bundesliga -Spielen hat sich der VfL noch nie in einer solchen Talfahrt befunden. Von den insgesamt sechzig Mannschaften, die in den sechzig Jahren Bundesliga -Historie eine derart schlechte Bilanz vorweisen konnten, landeten zwölf Teams am Saisonende in der 2. Bundesliga. Trotz der katastrophalen sportlichen Lage bleibt die Beziehung zwischen den Akteuren auf dem Platz und dem Stamm der Anhänger jedoch intakt.

Bedingungslose Treue der Nordkurve

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff im Stadion richtete sich der Ultra-Capo der Gladbacher Ultras an die Mannschaft vor der Nordkurve. In einer vierminütigen, sehr emotionalen Ansprache leistete er der Mannschaft einen Treueschwur, der explizit auch den Fall des Abstiegs miteinschließt. Dies stellt eine seltene Geste der Loyalität dar, da Fans üblicherweise bei sportlichem Versagen die Unterstützung entziehen. Der Grund für diese extreme Solidarität liegt in der wahrgenommenen mentalen Haltung der Spieler, die sich nun mit vollem Einsatz gegen die drohende Katastrophe stemmen und jedem Ball hinterherjagen.

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Emotionale Bestätigung durch Kapitän Sander

Philipp Sander, der 28-jährige Führungsspieler der Borussia, reagierte beeindruckt auf das Signal der Fans. Er betonte, dass das Ergebnis brutal wehtue, die Unterstützung der Anhängerschaft aber enorm gewürdigt werde. Die Tatsache, dass die Fans die Spieler auch im Falle eines Sommer-Abstiegs weiterhin hinter sich wissen würden, wüssten sie alle unglaublich zu schätzen. Die Spieler nickten der Ansprache zu, klatschten Beifall und bedankten sich für die Wertschätzung, die trotz der aktuellen sportlichen Misere weiterhin besteht.

Anforderung an maximalen Kampfgeist

Diese bedingungslose Unterstützung ist jedoch an eine klare und unmissverständliche Voraussetzung geknüpft. Die Fans gewähren ihre Rückendeckung nur, solange sie einen vollen Einsatz sehen. Offenbar haben die Profis dieser Forderung Rechnung getragen, was sich bereits in der ersten Halbzeit der Partie gegen Dortmund zeigte. Dort lieferten sie die beste Leistung der gesamten Saison ab. Dass man solche Phasen am Ende doch noch verliert, macht die aktuelle Situation für das Umfeld und die Spieler besonders schmerzhaft und bitter.

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Coach Blessin fordert Fehlervermeidung

Trainer Alexander Blessin, 53 Jahre alt, lehnt eine Opfermentalität strikt ab und fokussiert sich auf konkrete Verbesserungen. Er verwahrte sich gegen die Idee, sich darüber zu hadern, dass zwar vieles richtig gemacht wurde, aber keine Punkte daraus resultieren. Stattdessen sieht er den Kern des Problems in der Fehlervermeidung, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Die Kommunikation im Team sei klar und hart, mit dem Ziel, die Defensive zu stabilisieren und richtige Entscheidungen im letzten Drittel zu treffen.

Ausblick auf das Spiel in Bremen

Die sofortige Herausforderung für den VfL ist die nächste Partie am Freitag in Bremen. Blessin ist entschlossen, dort Punkte zu sammeln, um die Trendwende einzuleiten. Mindestens 5.000 Fan-Reisende werden erwartet, was die Atmosphäre vor Ort weiter anheizen könnte. Die Kombination aus dem klaren Bekenntnis der Nordkurve und der pragmatischen Strategie des Trainers bildet die einzige Hoffnungslinie für die Borussia, die bereits seit sechzig Jahren in der Bundesliga spielt, um die direkte Zweitklassigkeit abzuwenden.