Trainer Alexander Blessin kritisiert die defensive Schwäche von Borussia Mönchengladbach nach dem 3:3 gegen Werder Bremen. Die letzte Phase der Partie bleibt kritisch.

Borussia Mönchengladbach hat am Freitagabend im Auswärtsspiel bei Werder Bremen mit 3:3 unentschieden gespielt, obwohl das Team bis zur 85. Minute in Führung lag. Trainer Alexander Blessin zeigte sich nach dem Spiel äußerst enttäuscht über die Defensive seiner Mannschaft, da Gladbach den Sieg noch aus der Hand gab. Die Fohlen kontrollierten die Partie lange Zeit, verloren jedoch in den letzten Minuten die nötige Konzentration und ließen drei Punkte liegen. Dies entspricht einem wiederkehrenden Muster in der laufenden Saison, bei dem glückliche Ergebnisse in der Schlussphase oft zunichtegemacht werden.

Dominantes Spiel verpatzt in der Endphase

Die Borussia Mönchengladbach stellte in Bremen eine herausragende Leistung dar und agierte offensiv mutig, wie Alexander Blessin im Nachhinein betonte. Das Team führte bis zur 85. Minute mit 3:1 und schien den Lohn für die gute Performance zu erhalten. Allerdings mussten die letzten zehn Minuten der Partie von der insgesamt positiven Bilanz abgezogen werden. Der Trainer erklärte, dass die Mannschaft normalerweise als verdiente Sieger den Platz hätte verlassen müssen, aber die Konzentration in der Schlussphase nachließ. Dies führte dazu, dass ein eigentlich sicheres Ergebnis noch in ein Unentschieden umschlug.

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Defensive Schwäche und hohe Gegentorquote

Die statistische Lage verdeutlicht das Problem der Mönchengladbacher Defense. Ab der 76. Minute kassierte Borussia Mönchengladbach in den ersten elf Saisonspielen bereits elf Gegentore. Keine andere Mannschaft in der Liga hat in dieser Phase des Spiels so viele Treffer zugelassen. In Bremen trafen die Angreifer von Werder Bremen, insbesondere Eren Dinkci und Niclas Füllkrug, erst kurz vor Schluss. Dinkci erzielte den Anschlusstreffer in der 85. Minute, und Füllkrug sorgte mit einem Treffer in der 90. Minute plus zwei Sekunden für den ausgeglichenen Endstand.

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Wiederkehrendes Problem in der Schlussphase

Die Schwierigkeiten in der Endphase sind kein Einzelfall und zeichnen sich seit Wochen ab. Bereits in der Woche zuvor gab es eine ähnliche Situation, als der Nationalspieler Felix Nmecha den 0:1-Rückstand von Borussia Mönchengladbach im Heimspiel gegen Borussia Dortmund mit seinem Treffer in der 80. Minute besiegelte. Das Problem der Mönchengladbacher ist also systematisch. Der Treffer in Bremen zum zwischenzeitlichen 3:1 in der 78. Minute war der zweite Treffer für Gladbach in der Schlussviertelstunde. Zuvor hatte Shuto Machino beim 3:4 gegen Mainz einen Elfmeter in der Nachspielzeit verwandelt, der jedoch nur noch der Ergebniskosmetik diente.

Trainer fordert Konsequenz bis zum Abpfiff

Alexander Blessin äußerte sich total genervt über die wiederholten Fehler seiner Mannschaft. Er betonte, dass das Hauptproblem darin bestehe, nicht über die gesamten 90 Minuten konsequent zu verteidigen. Solange man dies nicht leiste, werde man vom Gegner bestraft. In der Anfangsphase klärten die Spieler noch viele Bälle erfolgreich, weil die Konzentration hoch war. Diese Disziplin müsse bis zum Abpfiff beibehalten werden. Als praktische Lösung schlug Blessin vor, notfalls den Ball einfach übers Stadiondach zu ballern, um das Spielfeld zu sichern.