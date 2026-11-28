Alexander Blessin bedauert den Punktverlust nach dem 3:3-Remis in Bremen. Tim Kleindienst kehrt zurück, doch der Sieg bleibt aus.

Die Partie zwischen Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach endete mit einem 3:3-Unentschieden, das für die Gäste aus Nordrhein-Westfalen eine bittere Schmach darstellt. Nach einem dynamischen Spielverlauf, in dem beide Mannschaften hochklassige Offensivleistung zeigten, mussten die Fohlen am Ende mit einem Punkt vorliebnehmen, den sie sich kaum gönnen wollen. Das Ergebnis hält die Hoffnung auf den ersten Saisonsieg in der Bundesliga am Leben, obwohl sich der Ausgang für das Team von Alexander Blessin wie eine Niederlage anfühlte. Die verlorenen zwei Punkte schmerzen besonders, da man den Eindruck hatte, die drei Punkte eigentlich verdient zu haben.

Trainer Blessin bedauert entgangenen Sieg in Bremen

Alexander Blessin zeigte sich nach dem finalen Pfiff zutiefst enttäuscht über die Situation im Bremer Weserstadion. Der Coach der Fohlen betonte in seiner Pressekonferenz, dass er seinem Kollegen Daniel Thioune zwar fast zum Sieg gratulieren wollte, das Spiel jedoch offiziell unentschieden endete. Er beschrieb die Schwierigkeit, die Emotionen im richtigen Licht zu sehen, da die verpassten zwei Punkte extrem schmerzten. Blessin war der festen Überzeugung, dass Borussia Mönchengladbach die drei Punkte absolut verdient gehabt hätte, weshalb das Resultat als kaum verschmerzt gilt.

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Die Enttäuschung der Trainerseite wird durch den aktuellen Kontext im Verein zusätzlich angefacht. Am Donnerstag wurde CEO Stephan Stegemann überraschend beurlaubt, was im Kader für eine Art Befreiungsschlag sorgen sollte. Man hätte sich mit einem Dreier diesen emotionalen Neuanfang perfekt beglücken können. Stattdessen musste man sich mit einem einzigen Punkt zufrieden geben, was die Stimmung im Lager zwar nicht komplett zerstört, aber die Dringlichkeit für die nächste Partie erhöht.

Tim Kleindienst feiert Rückkehr nach Verletzungspause

Eines der positiven Signale aus dem Spiel war die Rückkehr von Kapitän Tim Kleindienst auf den Platz. Der 31-jährige Stürmer war nach zwei Monaten Verletzungspause erst am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und stand nun in der 89. Minute für sein Bundesliga-Comeback bereit. Zu diesem Zeitpunkt führte Gladbach bereits mit 3:2, und Hoffnungen auf den ersten Saisonsieg schossen durch die Reihen. Kleindienst sollte mit seiner physischen Wucht und Präsenz die entscheidende Hilfe sein, um die Führung über die Zeit zu bringen.

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Leider verpuffte der erhoffte Kleindienst-Effekt am Ende. Obwohl die Fohlen die Führung verteidigen konnten, reichte es nicht zum vollen Erfolg. Tim Kleindienst selbst erklärte nach dem Spiel, dass Niclas Füllkrug das 3:3 durch kluge Spielzüge herbeiführte. Der deutsche Nationalspiester spüre den Ball einfach dorthin, wo er hingeht, und habe die letzte Konsequenz im Abschluss gefunden. Kleindienst bewertete das Auswärtsspiel an sich jedoch grundsätzlich als sehr gut, da man nichts abgeschenkt habe und zumindest einen Punkt mit nach Hause genommen habe.

Vereinsmanagement unter Druck und personelle Umstrukturierung

Die sportliche Enttäuschung spielt sich vor dem Hintergrund eines turbulenten Wochen im Vorstand ab. Die überraschende Entlassung von Stephan Stegemann warf Fragen nach der strategischen Ausrichtung auf. Die Spieler reagierten auf die Nachricht mit der Hoffnung auf einen Neuanfang, der sich idealerweise auf dem Spielfeld mit einem Sieg fortsetzen lassen würde. Der Druck auf das Trainerteam, diese Umbruchphase sportlich zu überbrücken, ist daher erheblich gestiegen.

Die Enttäuschung über die beiden Punkte, die so nah schienen, wird den Verein noch längere Zeit beschäftigen. Alexander Blessin versuchte, die Stimmung im Kader aufrechtzuerhalten, indem er auf die gute Leistung im Spiel verwies. Wichtig war ihm, dass man nicht mit einer weiteren Niederlage nach Hause fährt. Diese mentale Stabilisierung ist notwendig, um die kurzfristigen Rückschläge in den Vordergrund zu rücken und die Konzentration auf die nächsten Aufgaben zu legen.

Auswirkungen der Verletzung und Zukunftsaussichten für die Fohlen

Die Verletzung von Tim Kleindienst war für den Kapitän eine leidvolle Zeit, die ihn aus dem Rhythmus brachte. Er betonte, dass Verletzungen leider zum Fußball dazu gehören, auch wenn sie nerven. Die Rückkehr in den aktiven Kader ist ein wichtiger Schritt für die Offensive. Kleindienst freute sich, wieder auf dem Rasen zu stehen und seine Physis einzubringen, auch wenn der große Moment des Siegtors oder der Siegesfeier ausblieb.

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Die verpasste Chance auf den ersten Sieg bedeutet, dass der Druck in den kommenden Partien weiter ansteigen wird. Borussia Mönchengladbach steht vor der Aufgabe, die Leistungen aus dem Spiel gegen Werder Bremen zu konsolidieren. Die Kombination aus der Offensive um Füllkrug und der zurückkehrenden Wucht von Kleindienst könnte der Schlüssel sein, um die Punkteausbeute in der Zukunft signifikant zu verbessern. Bis dahin bleibt nur die Arbeit an der letzten Konsequenz im Abschluss, um ähnliche Szenarien in Zukunft zu vermeiden.