Borussia Mönchengladbach: Verletzungspech vor Länderspielwoche

Viele Bundesligaprofis von Borussia Mönchengladbach fehlen trainingsbedingt. Trainer Alexander Blessin hat vor dem HSV-Spiel ein schwaches Aufgebot. Mehr Details hier.

Die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach steht vor einer intensiven Phase, in der mehrere Leistungsträger fehlen. Trainer Alexander Blessin kann am Montagmorgen beim ersten Training nach der 1:3-Niederlage beim Hamburger SV nicht auf seine komplette Auswahl zurückgreifen. Obwohl nur vier Nationalspieler wie Wael Mohya, Ko Itakura, Fabio Chiarodia und Matthieu Nguefack für die Nationalmannschaften nominiert wurden, ist der Kader durch Verletzungen stark dezimiert.

Umfangreiche Verletzungssituation im Profikader

Lukas Ullrich fehlt mit hoher Wahrscheinlichkeit für den Rest des Kalenderjahres, da er sich am Freitag beim Spiel in Hamburg ein Schlüsselbeinbruch zugezogen hat. Der 22-jährige U21-Nationalspieler wird voraussichtlich keine weiteren Partien für die Fohlen bestreiten können. Neben Ullrich sind auch andere wichtige Akteure nicht einsatzbereit. Hugo Bolin leidet an einer Zerrung, Moritz Nicolas unter Muskelbeschwerden und Jan Leszczynski hat eine Kniestauchung erlitten.

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Die Liste der abwesenden Spieler extends sich noch weiter. Der erfahrene Stürmer Tim Kleindienst absolvierte lediglich eine individuelle Reha-Einheit und ist daher nicht voll belastbar. Auch Daiki Hashioka, Shuto Machino und Robin Hack gehören zu denjenigen, die das Mannschaftstraining am Montagmorgen nicht mitverfolgen können. Diese Konstellation zwingt den Trainerstab dazu, die verbleibenden Spieler strategisch einzuteilen und das Trainingspensum anzupassen.

Nicolas Kühn startet dritten Versuch in Gladbach

Ein wichtiger Lichtblick in dieser düsteren Verletzungssituation ist die Rückkehr von Nicolas Kühn. Der 26-jährige Angreifer war beim Training wieder mit dabei und startet nun seinen dritten Anlauf, um sich im Aufgebot von Borussia Mönchengladbach zu etablieren. Kühn war am letzten Tag der Transferperiode von Sport-Boss Rouven Schröder vom italienischen Erstligisten Como für ein Jahr ausgeliehen worden. Doch sein Debüt verlief enttäuschend, da er bereits beim ersten Einsatz gegen Elversberg einen Muskelbündelriss erlitt.

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Die Verletzungspause dauerte fast zwei Monate, ehe Kühn gegen Paderborn sein Comeback gab. Dieser zweite Kurzeinsatz in der Bundesliga war jedoch nur von kurzer Dauer. Zwei Tage später zog er beim Training erneut eine Muskelverletzung zu und musste das Spiel am Freitag gegen den Hamburger SV absagen. Nun scheinen die Muskelprobleme behoben zu sein, was Hoffnungen auf eine verletzungsfreie Phase weckt.

Auswirkungen auf das kommende Pflichtspiel

Die vielen Ausfälle haben direkte Konsequenzen für die taktische Ausrichtung im nächsten Spiel. Alexander Blessin muss mit der verfügbaren Personalie flexibel agieren und alternative Lösungen finden. Die Abwesenheit von Offensivspielern wie Robin Hack und den verletzungsgeschwächten Tim Kleindienst erfordert es, dass andere Spieler ihre Rollen übernehmen müssen. Die Defensivreihe wird ebenfalls umstrukturiert sein, da die Belastung für die verbleibenden Abwehrspieler steigen wird.

Rouven Schröder und das Trainerbüro beobachten die Genesungsprozesse der Spieler besonders genau. Ziel ist es, eine Überlastung zu vermeiden und die Spieler langfristig fit zu halten. Die Tatsache, dass Nicolas Kühn nun fit für das Training ist, gibt dem Team zusätzlichen Schub. Alle hoffen, dass der Stürmer diesmal ohne gesundheitliche Rückschläge durchkommt und zur Verfügung steht, wenn die nächste Länderspielblockphase beendet ist. Die kommenden Tage werden zeigen, wie schnell die verbleibenden Spieler neue Synergien im Training entwickeln können.