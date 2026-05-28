Borussia Mönchengladbach verpflichtet Enzo Leopold von Hannover 96

Borussia Mönchengladbach hat den Mittelfeldspieler Enzo Leopold von Hannover 96 für den Vertrag bis zum 30. Juni 2030 verpflichtet.

Borussia Mönchengladbach hat den Mittelfeldspieler Enzo Leopold von Hannover 96 für den Vertrag bis zum 30. Juni 2030 verpflichtet. Der 25-jährige Spieler wird ablösefrei zum VfL kommen und Yannik Engelhardt ersetzen, dessen Leihvertrag mit Como ausläuft.

Der Sportchef Rouven Schröder schwärmt von seinem 0-Euro-Transfer-Schnäppchen und erwartet Soforthilfe von Leopold, um das Team auf das dringend benötigte höhere Niveau zu heben. Leopold selbst ist begeistert und sieht dies als seinen Traum an, für Borussia Mönchengladbach zu spielen. Der Spieler wurde in Freiburg ausgebildet und war für Hannover in 124 Pflichtspielen an 25 Toren direkt beteiligt.

Er wird als Kapitän und Führungskraft für das Team eine große Rolle spielen und mit seinem taktischen Verständnis und seiner Disziplin auf dem Platz den Spielern helfen, sich zu entwickeln und das Team auf die nächste Ebene zu bringen





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