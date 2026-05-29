Borussia Mönchengladbach verpflichtet ukrainischen Nationalspieler Yukhym Konoplya bis 2029 und signalisiert Abschied von Joe Scally

Borussia Mönchengladbach hat den ablösefreien Transfer des ukrainischen Rechtsverteidigers Yukhym Konoplya bis 2029 abgeschlossen. Die Verpflichtung des erfahrenen Nationalspielers und Ex-Champions-League-Teilnehmers ist ein klares Signal für die Zukunft und bedeutet gleichzeitig das wahrscheinliche Ende der Ära von Stammspieler Joe Scally, der bereits mit einem Wechsel liebäugelt.

Der nächste ablösefreie Neuzugang bei Borussia Mönchengladbach ist offiziell! Wie bereits berichtet wurde, hat der Verein den ukrainischen Nationalspieler Yukhym Konoplya verpflichtet. Der 26-jährige Rechtsverteidiger unterschrieb einen Vertrag, der bis zum 30.

Juni 2029 läuft. Konoplya kommt vom ukrainischen Rekordmeister und Titelgaranten Schachtjor Donezk, mit dem er unter anderem U-20-Weltmeister wurde, dreimal die Meisterschaft und zweimal den Pokal gewann. Seine Erfahrung umfasst zudem regelmäßige Einsätze in der ukrainischen Nationalmannschaft sowie Spiele in der UEFA Champions League. Sportchef Rouven Schröder äußerte sich sehr positiv über den Transfer und betonte, dass der VfL mit Konoplya nicht nur einen Stammspieler, sondern auch eine Führungspersönlichkeit für die Mannschaft gewinne.

Schröder beschrieb ihn als physisch starken, spiel- und einsatzfreudigen Außenverteidiger, der durch seine bisherige Karriere viel Erfahrung und Leadership-Fähigkeiten mitbringe. Für Konoplya selbst ist die Rückkehr nach Gladbach eine emotionale Angelegenheit. Bereits 2022 war er bei einem Benefizspiel im Borussia-Park zu Gast und äußerte nun große Vorfreude auf seine neue Aufgabe. Er spricht von einer sehr großen historischen Vereins und einer unglaublichen Fangemeinde, was ihn tief bewege.

Die Verpflichtung des ukrainischen Verteidigers hat gleichzeitig klare Konsequenzen für einen anderen Spieler: Joe Scally. Der 23-jährige US-amerikanische Nationalspieler, der sich aktuell auf die WM vorbereitet, war in den letzten vier Jahren die unumstrittene Stammkraft auf der rechten Abwehrseite. In der vergangenen Saison absolvierte er 32 Bundesligaspiele, stand 29 Mal in der Startelf und steuerte zwei Tore sowie drei Vorlagen bei. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2027, doch die Zeichen deuten auf einen Abschied hin.

Scally hatte seine Zukunft in Gladbach zuletzt offen gelassen und sich bereits gedanklich mit einem Wechsel in die Premier League beschäftigt. Eine endgültige Entscheidung sollte zunächst nach dem WM-Turnier fallen, doch mit der Verpflichtung von Konoplya ist ein Weggang des Amerikaners nun praktisch besiegelt. Der Konoplya-Transfer sendet somit eine klare Botschaft an Scally und den gesamten Verein: Gladbach plant langfristig und personell neu auf der rechten Verteidigerposition und setzt dabei auf die Qualitäten und die Führungsrolle des neuen ukrainischen Nationalspielers.

Damit schlägt der VfL eine neue Richtung ein und bereitet sich auf eine Ära nach Scally vor, während Konoplya die Chance erhält, sich als Schlüsselspieler zu etablieren und die Mannschaft mit seiner Erfahrung aus der ukrainischen Liga und internationalen Wettbewerben zu stärken





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