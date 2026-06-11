Borussia Mönchengladbach zahlt erneut Geldstrafe für Pyrotechnik-Feuerwerk

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat Borussia Mönchengladbach wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger erneut mit einer saftigen Geldstrafe belegt. Der Verein muss nun für die eigenen Pyrotöchter insgesamt 307.100 Euro bezahlen. Borussia-CEO Stefan Stegemann hat bereits damals einen Appell an die eigenen Anhänger gerichtet und die Hoffnung ausgesprochen, dass das Pyrotechnik-Feuerwerk auf den Rängen weitgehend eingestellt wird. Leider scheint dieser Appell nicht bei allen Anhängern gefruchtet zu haben.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat Borussia Mönchengladbach erneut mit einer Geldstrafe belegt. Diesmal müssen die Borussia-Anhänger 73.100 Euro zahlen. Insgesamt hat Borussia nun für die eigenen Pyrotöchter 307.100 Euro bezahlt.

Der Verein kann bis zu 24.300 Euro für Sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Borussia-CEO Stefan Stegemann hat bereits damals einen Appell an die eigenen Anhänger gerichtet und die Hoffnung ausgesprochen, dass das Pyrotechnik-Feuerwerk auf den Rängen weitgehend eingestellt wird. Leider scheint dieser Appell nicht bei allen Anhängern gefruchtet zu haben





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