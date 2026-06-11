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Borussia Mönchengladbach zahlt erneut Geldstrafe für Pyrotechnik-Feuerwerk

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Borussia Mönchengladbach zahlt erneut Geldstrafe für Pyrotechnik-Feuerwerk
Borussia MönchengladbachGeldstrafePyrotechnik-Feuerwerk
📆11/06/2026 13:53:00
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Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat Borussia Mönchengladbach wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger erneut mit einer saftigen Geldstrafe belegt. Der Verein muss nun für die eigenen Pyrotöchter insgesamt 307.100 Euro bezahlen. Borussia-CEO Stefan Stegemann hat bereits damals einen Appell an die eigenen Anhänger gerichtet und die Hoffnung ausgesprochen, dass das Pyrotechnik-Feuerwerk auf den Rängen weitgehend eingestellt wird. Leider scheint dieser Appell nicht bei allen Anhängern gefruchtet zu haben.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat Borussia Mönchengladbach erneut mit einer Geldstrafe belegt. Diesmal müssen die Borussia-Anhänger 73.100 Euro zahlen. Insgesamt hat Borussia nun für die eigenen Pyrotöchter 307.100 Euro bezahlt.

Der Verein kann bis zu 24.300 Euro für Sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Borussia-CEO Stefan Stegemann hat bereits damals einen Appell an die eigenen Anhänger gerichtet und die Hoffnung ausgesprochen, dass das Pyrotechnik-Feuerwerk auf den Rängen weitgehend eingestellt wird. Leider scheint dieser Appell nicht bei allen Anhängern gefruchtet zu haben

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Borussia Mönchengladbach Geldstrafe Pyrotechnik-Feuerwerk Anklageerhebung DFB-Sportgericht Bundesliga-Heimspiel FC St. Pauli 1. FC Köln Pyro-Idioten Stefan Stegemann Anschauliche Haltung Geldstrafen

 

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