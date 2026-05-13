Borussia-Park: Stehplatzänderungen für Saison 2026/27

Markus Aretz, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, bestätigte bereits auf der Mitgliederversammlung, dass der Umbau an der Südkurve bereits vorbereitet ist und ab Saison 2026/27 extra Stehplätze in den Borussia-Park angeboten werden wird. Bis zu 1300 zirken St. und 500single-Partien-Stehplätze bei Einzel-Partien für Tageskauf verfügbar sein werden.

Bereits bei der Mitgliedsversammlung am 27. April war die mögliche Remoddelierung im Borussia-Park (Block 2 - geplant: 900 Sitzplätze zu ca. 1800 Stehplätzen) Thema. Geschäftsführer Aretz bestätigte auf Nachfrage eines Mitglieds die geplante Maßnahme: "Wir haben eine sehr große Nachfrage nach Stehplatzkarten, die wir momentan nicht bedienen können.

Die Nordkurve ist mit Dauerkarten ausverkauft. Gerade viele junge Fans können sich aber keine Sitzplatzkarten leisten.

". Nach dem Genehmigungsverfahren wurde amtlich bekannt gegeben: Borussia wird ab Saison 2026/27 zusätzliche Stehplätze in der Südkurve anbieten. Bisheriger Sitzplatzbereich Block 2 wurde in einen Stehplatzbereich umgewandelt. Durch diese Maßnahme gibt es für kommende Spielzeit rund 1800 neue Stehplätze im Borussia-Park.

Gladbach-CEO Stegemann: "Wir kennen aus den regelmäßigen Gesprächen mit Vertretern der Fanszene, dass ein zusätzlicher Stehplatzbereich im Süden von vielen Fans begrüßt wird, und freuen uns, diesen künftig anbieten zu können. Wir verstehen, dass diese Lösung nicht allen Wünschen aller Stadionbesucher gerecht wird -aber wir bieten damit ein mehrfach angefragtes, neues und auch günstiges Angebot für ein Stadion-Erlebnis bei uns im Borussia-Park.

".

Die steigende Nachfrage nach Stehplätzen, die speziell unter den jungen Fahlen-Fans sehr hoch ist, wird damit bedient. Von den rund 1800 neuen Stehplätzen sollen bis zu 1300 Dauerkarten-Stehplätze kommen. Die restlichen 500 Stehplätze werden bei den einzelnen-Partien als Tageskarten angeboten.

Bei der Mitgliedsversammlung gab es auch Beschwerden von Dauerkartenbesitzern in der Nordkurve, dass sie vor lauter Fahnen kaum noch etwas vom Spiel mitbekommen würden





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