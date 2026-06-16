Borussia-Promi: Niklas Swider wird in der neuen Saison endlich Profi

Borussia Mönchengladbach hat in der kommenden Bundesliga-Saison einige Talente in den Profikader aufgenommen. Darunter auch Mittelfeldspieler Niklas Swider, der bereits seit Januar 2025 Teil des Profikaders ist.

Montag hatte BILD berichtet, welche Gladbach-Juwelen in der kommenden Bundesliga-Saison bei den Profis hereinschnuppern dürfen und von Trainer Eugen Polanski (40) besonders gefördert werden sollen.

Ein Top-Talent fehlte bei der Aufzählung: Mittelfeldspieler Niklas Swider (19) - weil der offiziell bereits seit Januar 2025 Teil des Profikaders ist. Zu einem Bundesligaeinsatz hat es bisher allerdings noch nicht gereicht, in der abgelaufenen Saison saß Swider aber zumindest bei drei Erstligaspielen bereits auf der Bank. In der kommenden Spielzeit soll sich das steigern - obwohl der Youngster bereits vor dem Trainingsstart am 12. Juli voll eingespannt ist.

Hintergrund: Swider nimmt mit der deutschen U19-Nationalmannschaft an der Europameisterschaft in Wales (28. Juni bis 11. Juli) teil. Fritz Fleck, ebenfalls Jahrgang 2007, steht nur auf Abruf im Kader.

Sollte die U19 von Trainer Christian Wörns (54) das Finale am 11. Juli erreichen, wird Swider definitiv den Trainingsstart der deutschen U19-Auswahl nicht mehr mitmachen. Die deutsche U19-Auswahl spielt in Gruppe A im Central Park in Denbighshire gegen Dänemark am 28. Juni (21 Uhr), im Racecourse Ground in Wrexham gegen die Gastgeber am 1.

Juli (21 Uhr) und erneut in Denbighshire gegen Spanien am 4. Juli (15 Uhr). Alle Spiele der deutschen U 19 sind live auf YouTube bei RTL Sport zu sehen. Aus jeder der zwei Vierergruppen qualifizieren sich jeweils die beiden bestplatzierten Teams für das Halbfinale am 8.

Juli. Das Finale der U19-EM steigt am 11. Juli (ab 20 Uhr) im Raceground Ground in Wrexham. Der Wettbewerb dient gleichzeitig als Qualifikation für die U20-Weltmeisterschaft 2027 in Aserbaidschan und Usbekistan





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