Bosch kündigt 750 Stellenabbau in Abstatt an

Robert Bosch plant bis 2029 den Abbau von 750 Jobs am Standort Abstatt. Dies verschärft die Krise in der deutschen Autoindustrie, die bereits unter starkem chinesischen Wettbewerbsdruck leidet und weitere massive Entlassungen erwartet.

Robert Bosch kündigt eine weitere erhebliche Reduzierung seiner Belegschaft am deutschen Entwicklungsstandort Abstatt an. Das Unternehmen plant den Abbau von 750 Arbeitsplätzen bis zum Ende des Jahres 2029. Diese Maßnahme betrifft primär den Geschäftsbereich Vehicle Motion, in dem an Bremssystemen, Fahrzeugsoftware und Sensoren geforscht wird. Mit dieser neuen Ankündigung erhöht sich die Gesamtzahl der seit 2024 in der deutschen Mobilitätssparte des Konzerns prognostizierten Jobverluste auf insgesamt 23.650 Positionen. Der Standort Abstatt, an dem aktuell rund 5.300 Mitarbeiter tätig sind, gehört zu den zentralen Entwicklungsstandorten des Unternehmens für fahrdynamische Komponenten.

Details zum Stellenabbau in der Sparte Vehicle Motion

Die betroffenen Stellen beziehen sich ausschließlich auf den Bereich Vehicle Motion, der für die Sicherheit und Dynamik von Fahrzeugen zuständig ist. In diesem Team werden unter anderem fortschrittliche Bremssysteme sowie relevante Softwarelösungen für die Fahrzeugbewegung entwickelt. Bosch bestätigte dem Handelsblatt die neuen Pläne und betonte, dass der Personalabbau so sozialverträglich wie möglich gestaltet werden soll. Der genaue Zeitpunkt der Maßnahmen wurde nicht detailliert ausgehandelt, jedoch ist ein Zeitrahmen von fünf Jahren vorgegeben. Die Entscheidung ist Teil einer breiteren Strukturanpassung, die den steigenden Herausforderungen im Markt Rechnung tragen soll. Besonders der Druck durch internationale Konkurrenten zwingt den Technologiekonzern zu tiefgreifenden organisatorischen Änderungen.

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Wachsender Wettbewerb und chinesische Konkurrenz

Ein Haupttreiber für die strategische Neuausrichtung ist der enorme Wettbewerbsdruck aus dem asiatischen Raum, insbesondere aus China. Asiatische Anbieter drängen mit deutlich günstigeren Lösungen auf den europäischen Markt, was zu einem harten Preiskampf bei modernen Bremssystemen führt. Gleichzeitig entwickeln chinesische Automobilhersteller neue Technologien schneller als ihre deutschen Kontrahenten und führen sie früher in die Serienproduktion ein. Dieser Geschwindigkeitsvorteil zwingt Bosch dazu, seine Entwicklungsprozesse zu überdenken und intensiver mit Kunden am chinesischen Standort zu kooperieren. Die globale Konkurrenzstruktur verschiebt sich massiv, was traditionelle europäische Industriestrukturen vor immense Schwierigkeiten stellt. Der Standort Deutschland muss sich gegen diese effizienteren, oft staatlich geförderten asiatischen Modelle behaupten.

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Branchenweiter Konsolidierungsdruck und Warnungen

Die Ankündigung von Bosch fügt sich in eine Reihe weiterer drastischer Maßnahmen in der deutschen Automobilzulieferindustrie ein. Erst kürzlich hatte Schaeffler den Abbau von 3.460 Arbeitsplätzen in Europa bekannt gegeben, davon entfallen rund 2.660 Stellen auf Deutschland. Bei diesem Plan sollen fünf Standorte komplett schließen, wobei vier davon auf deutschem Boden liegen. Mit der neuen Entwicklung bei Bosch steigt die Summe der angekündigten Jobstreichungen in der gesamten Branche auf rund 103.000 Positionen an. Experten und Verbände warnen vor einer Eskalation der Krise. Die Unternehmensberatung Roland Berger erwartet sogar, dass bis zum Jahr 2030 mindestens 200.000 weitere Arbeitsplätze in Deutschland wegfallen könnten. Diese Zahlen verdeutlichen die Dimension der strukturellen Umstellung, die die deutsche Industrie gerade durchlebt.

Politische Reaktionen und wirtschaftliche Folgen

Führende Vertreter der Wirtschaft und der Politik äußern zunehmende Besorgnis über die sich abzeichnende Entwicklung. Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, warnte vor weiteren massiven Jobverlusten, wenn nicht umgehend gegengesteuert wird. Ohne konsequente politische Maßnahmen müssten immer mehr Unternehmen ihre Investitionen ins Ausland verlagern. Dieser Standpunkt wird auch von Marc Llistosella, dem Chief Executive Officer von Knorr-Bremse, geteilt. Er gab eine drastische Warnung ab, wonach die europäische Industrie bei Fortführung des Status quo in etwa 15 Jahren wettbewerbsunfähig sein und den Markt ganz verlassen könnte. Die wirtschaftlichen Folgen sind bereits heute spürbar, da die Margen in vielen Bereichen extrem unter Druck geraten. Die Zukunft der deutschen Autoindustrie hängt nun von schnellen und effektiven politischen sowie unternehmerischen Entscheidungen ab.