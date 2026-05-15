Bosch MUM5935B Küchenmaschine bei Otto: 339 Euro statt 639 Euro

Eine Küchenmaschine von Bosch ist bei Otto aktuell für 339 Euro statt 639 Euro erhältlich. Das Gerät verfügt über einen 1000-Watt-Motor und eine Edelstahlschüssel mit 3,9 Litern Fassungsvermögen. Es kommt mit einem Durchlaufschnitzler mit drei Scheiben, einem Mixeraufsatz, einem Fleischwolf, einer Zitruspresse und verschiedenen Rühr- und Knethaken zum Lieferumfang. Laut Otto bietet die Küchenmaschine sieben Geschwindigkeitsstufen. Darüber hinaus gibt es Funktionen wie PlanetaryMixing, Sanftanlauf und eine Sicherheitsverriegelung am Deckel. Das Zubehör ist laut Produktseite spülmaschinenfest. Nutzerinnen und Nutzer werden Bosch-MUM-Modelle häufig für ihr Preis-Leistungs-Verhältnis und das umfangreiche Zubehör erwähnt. In Diskussionen wird zudem auf die lange Nutzungsdauer älterer Geräte verwiesen. Bitte beachten Sie, dass Angebote manchmal nur für kurze Zeit verfügbar sind und die Preise sich schnell ändern können. Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links zu Produkten in Online-Shops. Klickt ein Nutzer darauf und kauft etwas, erhält der Verlag eine Provision vom Händler, nicht vom Hersteller. Wo und wann Sie ein Produkt kaufen, bleibt natürlich Ihnen überlassen.

Eine Bosch MUM5935B Küchenmaschine ist bei Otto aktuell für 339 Euro statt 639 Euro erhältlich. Das Gerät verfügt über einen 1000-Watt-Motor und eine Edelstahlschüssel mit 3,9 Litern Fassungsvermögen.

Es kommt mit einem Durchlaufschnitzler mit drei Scheiben, einem Mixeraufsatz, einem Fleischwolf, einer Zitruspresse und verschiedenen Rühr- und Knethaken zum Lieferumfang. Laut Otto bietet die Küchenmaschine sieben Geschwindigkeitsstufen.

Darüber hinaus gibt es Funktionen wie PlanetaryMixing, Sanftanlauf und eine Sicherheitsverriegelung am Deckel. Das Zubehör ist laut Produktseite spülmaschinenfest. Nutzerinnen und Nutzer werden Bosch-MUM-Modelle häufig für ihr Preis-Leistungs-Verhältnis und das umfangreiche Zubehör erwähnt. In Diskussionen wird zudem auf die lange Nutzungsdauer älterer Geräte verwiesen.

Bitte beachten Sie, dass Angebote manchmal nur für kurze Zeit verfügbar sind und die Preise sich schnell ändern können. Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links zu Produkten in Online-Shops. Klickt ein Nutzer darauf und kauft etwas, erhält der Verlag eine Provision vom Händler, nicht vom Hersteller. Wo und wann Sie ein Produkt kaufen, bleibt natürlich Ihnen überlassen





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