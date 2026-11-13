Bose ruft gefährliche Akkus für S1 Pro zurück

Bose meldet, dass bestimmte Akkus für die tragbaren Bluetooth‑Boxen S1 Pro und S1 Pro+ überhitzen und Feuer fangen können. Betroffene Kunden sollen die Seriennummer prüfen und die Lasten bitte entsorgen.

Bose hat angekündigt, dass bestimmte Akkus für seine tragbaren Bluetooth‑Boxen S1 Pro und S1 Pro+ möglicherweise überhitzend bis zum Feuer führen können. Kunden, die die Produkte besitzen, sollten die Seriennummer am Akku nachsehen und prüfen, ob ein Austausch nötig ist.

Gefährliche Akkus und erste Meldungen

In sechs bisher gemeldeten Fällen kam es zu Sachschäden, während Verletzungen nicht vorgekommen sind. Die Herstellerfirma ist nach Angaben von Bose in den USA und Kanada rund 670.000 betroffene Akkus verkauft. Für Deutschland wurde bislang keine Stückzahl genannt.

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Der Akku kann sich selbstständig aufheizen und sogar qualmen. In einigen Fällen glühten die Akkuspacks oder schmolzen teilweise, was das Risiko eines Brandes erhöht. Aus diesem Grund rät Bose, die betroffenen Geräte sofort auszuschalten und das Netzteil zu entfernen.

Praktische Schritte zum sicheren Handling

Steckt der Akku in der Box, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker. Auch bei ausgeschalteter Box kann der Akku weiter geladen werden, solange das Netzkabel eingesteckt ist. Nur wenn die Box vom Netz getrennt ist, kann durch das Lösen der beiden Schrauben an der Unterseite der Akku entfernt werden.

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Die Seriennummer befindet sich auf dem Etikett unter dem Strichcode. Die Nummer beginnt mit bestimmten Kombinationen, die darauf hinweisen, ob der Akku betroffen ist. Achten Sie darauf, die Akku‑Seriennummer von der Lautsprecher‑Seriennummer zu unterscheiden, da nur der Akku überprüft werden muss.

Falls Probleme beim Antrag auf Austausch bestehen, bietet Bose auf seiner Kontaktseite Hilfe per Chat oder Telefon an. Der zurückgerufene Akku darf nicht in den Hausmüll, sondern muss an einer Sammelstelle entsorgt werden. Vor dem Transport sollten Kontakte abklebt werden, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

Wie die Kunden handeln sollten

Bereiten Sie die Akku-Seriennummer vor, wenn Sie ein Exemplar besitzen. Wenn die Nummer mit den von Bose angegebenen Zeichenkombinationen beginnt, dürfen Sie die Box weder benutzen noch den Akku mehr laden. Sie können jedoch die Box ohne Akku an die Steckdose anschließen und sie ohne Batteriebetrieb nutzen.

Falls Sie einen Ersatzakku besitzen, sollten Sie auch diesen besorgen und prüfen, ob er nicht selbst betroffen ist. Der Versand eines neuen Akkus erfolgt erst, bis Bose ein verlässliches Verfahren zur Rückholung der fehlerhaften Einheiten festlegt.

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Die Sicherheit von Bose-Nutzern hat Hanas Vorrang, und das Unternehmen arbeitet daran, alle betroffenen Geräte so schnell wie möglich zu ersetzen. Passende Ersatzakkus werden, sobald verfügbar, an die registrierten Kunden gesandt, damit die tragbaren Lautsprecher wieder bedenkenlos verwendet werden können.