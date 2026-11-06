Bose Sport Open Earbuds Test: Klang, Preis und Konkurrenz im Vergleich

Die Bose Sport Open Earbuds überzeugen mit sicherem Sitz und gutem Klang, doch der Preis von 200 Euro ist hoch. Wir prüfen, ob sie sich gegen günstige Konkurrenten wie Anker oder Shokz behaupten können.

Die Bose Sport Open Earbuds positionieren sich als robuste Begleiter für das Training, die Sicherheit durch offenen Gehörgang mit hochwertigem Klang verbinden. Trotz ihrer kompakten Bauweise von jeweils 10 Gramm bieten diese Ohrhörer eine IP54-Zertifizierung gegen Spritzwasser und Staub, was sie für intensive Workout-Sessions tauglich macht. Der Markteinführungspreis liegt bei knapp 200 Euro, was die Frage aufwirft, ob diese Investition im Vergleich zur Konkurrenz gerechtfertigt ist.

Konkurrenz und Preisgestaltung bei offenen Ohrhörern

Der Markt für sportliche Audio-Geräte ist hart umkämpft, insbesondere im Segment der offenen Ohrhörer, die die natürliche Umgebungswahrnehmung während des Laufens oder Fitnesstrainings gewährleisten. Während viele Sportlerinnen und Sportler offene Modelle bevorzugen, um ihre Umgebung besser zu hören, stellt Bose mit den Sport Open Earbuds ein Produkt vor, das dieses Prinzip mit einer neuen Konstruktion umsetzt. Der Preis von 200 Euro ist im Vergleich zu früheren Modellen zwar moderat, fällt aber dennoch hoch aus, wenn man die eingesparten Features bedenkt. Bose hat bewusst Kosten gesenkt, indem auf 3D-Audio mit Kino-Modus verzichtet wird und Musik ausschließlich in Stereo wiedergegeben wird.

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Design und technische Spezifikationen der Hardware

Das Design der Bose Sport Open Earbuds unterscheidet sich deutlich von den Vorgängermodellen der Ultra-Serie. Ein elastischer Bügel liegt um die Ohrmuschel, endet in einer kleinen Lautsprecherkugel und bietet trotz des Gewichts von nur 10 Gramm pro Einheit einen extrem sicheren Halt. Im Gegensatz dazu sind bei den Ultra-Modellen die Schallwandler in einem angewinkelten Gehäuse untergebracht und die Zylinder am Bügel sind anders geformt. Die Sport Open Earbuds verfügen über abgeflachte Zylinder mit einer Silikonfläche, die direkt an der Ohrmuskel anliegt und so das Verrutschen verhindert. Das Ladecase wiegt 50 Gramm und besitzt einen semitransparenten Deckel mit Riffelung für einen besseren Griff. Die Aufladung erfolgt ausschließlich über den USB-C-Anschluss, da eine induktive Wireless-Ladung fehlt.

Klangqualität und Benutzerfreundlichkeit im Detail

Die Bedienbarkeit bleibt dank der physischen Tasten auf den Zylindern intuitiv und eignet sich hervorragend für den sportlichen Einsatz. Kurze oder lange Drücke steuern Wiedergabe, Telefonate oder den digitalen Assistenten. Die Klangqualität ist lebhaft und kann mit den Ultras konkurrieren, wenn die Lautsprecherkugeln optimal platziert sind. Kleine Veränderungen in der Positionierung haben jedoch einen großen Einfluss auf den Ton. Bei korrekter Platzierung liefern die Earbuds definierte Mitten, druckvolle Bässe und klare Höhen. Allerdings können die Höhen bei hoher Lautstärke etwas stechend wirken. Die Bose-App bietet einen Drei-Band-Equalizer mit vier voreingestellten Modi zur Feinanpassung, sowie eine automatische Lautstärkeregelung, die in lauten Umgebungen jedoch stören kann.

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Praktische Anwendung und Akkulaufzeit im Alltag

Bei der Telefonie in lauten Umgebungen gibt es Schwierigkeiten, Gesprächspartner klar zu verstehen. Die Akkulaufzeit der Ohrhörer beträgt bis zu sieben Stunden, sinkt aber bei Aktivierung der automatischen Lautstärkeregelung auf weniger als vier Stunden. Das mitgelieferte Ladecase bietet zusätzliche Reserve für bis zu 22 Stunden Wiedergabe. Eine Schnellladefunktion von zehn Minuten im Case versorgt die Earbuds mit rund 1,8 Stunden Spielzeit. Diese technischen Daten sind solide, fallen aber nicht revolutionär aus, wenn man sie mit anderen Anbietern im gleichen Preissegment vergleicht.

Fazit: Alternative Angebote und Gesamtbeurteilung

Die Bose Sport Open Earbuds sind sehr gute Sport-Ohrhörer, die bequem sitzen, robust sind und einen hochwertigen Klang bieten. Sie kommen der Ultra-Serie nahe, erreichen diese jedoch nicht ganz. Der Preis von 200 Euro wirkt angesichts der eingesparten Funktionen wie 3D-Audio und Wireless-Laden happig. Es gibt konkurrenzfähige Alternativen, die für deutlich weniger Geld eine ähnliche oder bessere Ausstattung bieten. Besonders die optisch ähnlichen Anker Soundcore AeroClip 2 oder die Shokz OpenDots 2 stellen eine lohnenswerte Überlegung dar, wenn man den Preis-Leistungs-Faktor kritisch betrachtet.