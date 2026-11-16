Bose Ultra und Sport Open Earbuds im Vergleich: Preise und Features im Detail

Bose launcht die Ultra Open Earbuds 2. Gen. für 299,95 Euro und die Sport Open Earbuds für 199,95 Euro. Wir vergleichen Design, Klang und Ausstattung beider Modelle.

Bose hat die zweite Generation der Ultra Open Earbuds sowie die neue Reihe der Sport Open Earbuds auf den Markt gebracht und damit die Kategorie der um das Ohr clipbaren Kopfhörer erweitert. Die beiden neuen Modelle zielen mit unterschiedlichen Preispunkten auf verschiedene Nutzergruppen ab, wobei das Premium-Flaggschiff Ultra Open Earbuds (2. Gen.) mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 299,95 Euro positioniert ist. Dieses Preisniveau liegt 50 Euro unter dem Vorgängermodell aus dem Jahr 2024, was einen seltenen Rückgang bei der Nachfolgegeneration darstellt. Für den spezifischen Einsatz im Sportbereich bietet Bose die Sport Open Earbuds zu einem Preis von 199,95 Euro an, die sich durch robustere Eigenschaften und ein anderes Design von der Premium-Variante abheben.

Design und Verarbeitung im direkten Vergleich

Die beiden neuen Kopfhörermodelle von Bose setzen optisch und haptik völlig unterschiedliche Akzente, um den jeweiligen Einsatzzweck zu unterstreichen. Die Ultra Open Earbuds (2. Gen.) präsentieren sich in einem auffälligen Manschetten-Design, das durch eine verfeinerte Metallkappe mit abgeschrägtem Finish gekennzeichnet ist. Dieses Design wirkt im Vergleich zum Vorgänger eckiger und klobiger, was eine gewöhnungsbedürftige Optik darstellt, die sich jedoch durch eine hochwertige Verarbeitung auszeichnet. Im Gegensatz dazu erinnern die Sport Open Earbuds in ihrer Formgebung stärker an bekannte Designs aus der Kategorie der Open-Ear-Kopfhörer anderer Hersteller und setzen hier auf eine funktionale Ästhetik, die auf die Bedürfnisse von Sportlern zugeschnitten ist.

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Das Gewicht der Ohrhörer fällt mit jeweils 10 Gramm pro Ohrhörer vergleichsweise hoch aus, insbesondere für ein Sportmodell, das bei körperlicher Aktivität sicher am Ohr sitzen muss. Die Abmessungen variieren je nach Modell: Die Sport Open Earbuds messen 17,7 × 18,9 × 27,7 mm in Breite, Höhe und Tiefe, während die Ultra Open Earbuds 2. Gen. mit 25,0 × 20,0 × 27,9 mm etwas voluminöser ausfallen. Bei der Bedienung ist Vorsicht geboten, da die Ohrhörer nicht automatisch die Position von rechts und links erkennen und entsprechend markiert werden müssen, um Fehler beim Einsetzen zu vermeiden. Diese manuelle Erkennung unterscheidet sie von Produkten wie den FreeClip oder FreeClip 2 von Huawei, die über eine automatische Identifikation verfügen.

Preisgestaltung und Farbauswahl der Modelle

Die Preisstrategie von Bose spiegelt den unterschiedlichen Premiumanspruch wider, der mit den beiden Produktlinien verbunden ist. Während die Ultra Open Earbuds 2. Gen. mit 299,95 Euro im oberen Segment angesiedelt sind, bieten die Sport Open Earbuds mit 199,95 Euro eine günstigeren Einstieg in die Bose-eigene Open-Ear-Technologie. Beide Modelle werden standardmäßig in den Farben Schwarz und Rauchweiß angeboten, wodurch eine neutrale und vielseitige Optik gewährleistet ist. Für Kunden, die nach individuellen Farbakzenten suchen, bieten Bose zusätzliche limitierte Editionen an, die über den Standardumfang hinausgehen.

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Die Sport Open Earbuds sind exklusiv in der limitierten Farbe Eukalyptus Grün erhältlich, was sie zu einem auffälligen Accessoire für den Einsatz im Freien macht. Für die Ultra Open Earbuds 2. Gen. stehen mit Kirsch-Schokolade, Olivgrün und Himmelrosa gleich drei limitierte Farbvarianten zur Verfügung, die einen höheren Grad an Personalisierung ermöglichen. Diese erweiterte Farbauswahl unterstreicht den Anspruch von Bose, auch im Bereich der Open-Ear-Kopfhörer einen premiumen Lifestyle-Aspekt zu bieten. Die Verfügbarkeit der Modelle liegt derzeit bei den meisten Händlern, wobei der Preis der Sport-Version als wettbewerbsfähig im Segment der leistungsstarken Open-Ear-Geräte gilt.

Technische Ausstattung und Audio-Codecs

Die technische Basis beider Kopfhörer wird durch die Unterstützung von Bluetooth 5.4 und Multipoint-Konnektivität mit zwei Geräten gleichzeitig gebildet, was einen nahtlosen Wechsel zwischen Quellen wie Smartphone und Laptop ermöglicht. Für Android-Nutzer unterstützt Bose die Google Fast Pair Funktion, die eine schnelle und automatisierte Verbindung mit Android-Geräten erleichtert. In puncto Audio-Codecs zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede zwischen den beiden Modellen: Nur die Ultra Open Earbuds (2. Gen.) unterstützen den hochauflösenden Codec aptX Adaptive, der jedoch nur mit einem Smartphone ausgestattet mit einem passenden Snapdragon-Prozessor genutzt werden kann. Beide Modelle beherrschen zudem die Standard-Codecs SBC und AAC.

Ein entscheidendes Alleinstellungsmerkmal der Ultra Open Earbuds 2. Gen. ist die Bose TrueSpatial-Technologie, die immersives 360-Grad-Audio inklusive Cinema Mode ermöglicht. Diese Technologie wurde speziell für Videoinhalte und Podcasts entwickelt, um eine breitere und immersivere Klangbühne zu erzeugen, während Dialoge klar zentriert bleiben. Im Gegensatz dazu verfügen die Sport Open Earbuds nicht über diese räumliche Audioerweiterung, da der Fokus hier auf der Stabilität und dem Klang für den Sport liegt. Beide Modelle verzichten auf aktives Noise-Cancelling, da sie darauf ausgelegt sind, die Umgebung wahrnehmbar zu lassen, was gerade bei Outdoor-Aktivitäten und im Sport zur Sicherheit beiträgt.

Akkulaufzeit und Schutzarten der Kopfhörer

Die Ausdauer der Batterien variiert je nach gewähltem Modell und entspricht den jeweiligen Einsatzanforderungen von Bose. Laut Herstellerangaben hält das Flaggschiff Ultra Open Earbuds (2. Gen.) 9 Stunden durch, während die Sport-Variante mit 7 Stunden Laufzeit auskommt. Dieser Unterschied von 2 Stunden macht das Ultra-Modell zur bevorzugten Wahl für längere Hörsessions im Alltag oder im Büro. Für den Sportbetrieb ist die Akkulaufzeit der Sport Open Earbuds ausreichend, wobei hier die Robustheit der Hardware im Vordergrund steht. Die Ladezeiten und die Anzahl der Ladezyklen für die Gehäuse werden von Bose nicht explizit im Vergleich hervorgehoben, doch die Basislaufzeit ist für den täglichen Gebrauch ausreichend.

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Der Schutz gegen äußere Einflüsse wird bei beiden Modellen unterschiedlich klassifiziert, um den jeweiligen Einsatzbereich abzubilden. Die Sport Open Earbuds weisen eine IP54-Zertifizierung auf, was sie besser gegen Staubeintritt schützt und sie für rauen Sporteinsatz im Outdoor-Bereich geeignet macht. Die Ultra Open Earbuds 2. Gen. erreichen ebenfalls eine IP54-Klassifizierung für den Staubschutz und sind zudem mit IPX4 gegen Spritzwasser geschützt. Dieser Schutzgrad bedeutet, dass beide Modelle problemlos im Regen eingesetzt werden können, ohne dass Schäden an der Elektronik zu befürchten sind. Eine Abwaschung der Ohrhörer wird dennoch nicht empfohlen, um die Langzeitbeständigkeit der Geräte nicht zu gefährden. Beide Modelle gewährleisten so eine zuverlässige Funktionalität bei verschiedenen Wetterbedingungen.