Das Team um Edin Dzeko hat sich in den Playoffs für die Endrunde qualifiziert und wird nun auf die Heim-WM vorbereiten. Die Auswahl war von Nationaltrainer Safet Susic getroffen. Die Bosnier haben sich in den letzten Jahren auf die Heim-WM vorbereitet und sind nun gut vorbereitet.

Während die Kanadier sich mit Nationaltrainer Jesse Marsch schon mehrere Jahre auf die Heim-WM vorbereiten konnten und keine Qualifikation spielen mussten, kämpften sich die Bosnier erst über die Playoffs zur Endrunde.

Das Team um Schalke-Star Edin Dzeko schlug in den Playoffs zunächst im Halbfinale Wales im Elfmeterschießen und im Finale dann Italien ebenfalls im Elfmeterschießen. Neben Dzeko ist auch S04-Abwehrchef Nikola Katic im Aufgebot, dazu noch Ermedin Demirovic vom VfB Stuttgart, Haris Tabakovic, der von der TSG Hoffenheim an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen ist, Keeper Nikola Vasilj vom FK Sarajevo. Der WM-Kader umfasst insgesamt 23 Spieler. Die Auswahl war von Nationaltrainer Safet Susic getroffen.

Die Bosnier haben sich in den letzten Jahren auf die Heim-WM vorbereitet. Sie konnten sich in der Qualifikation für die Endrunde qualifizieren. Das WM-Spiel Kanada gegen Bosnien-Herzegowina wird live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV.

Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika werden viele WM-Partien spät am Abend angepfiffen. Das erste Spiel der Kanadier findet jedoch bereits um 21 Uhr deutscher Zeit statt. Die Fans der Bosnier können sich auf das WM-Spiel freuen.

Das Team um Edin Dzeko ist gut vorbereitet und hat eine starke Mannschaft. Die Bosnier werden ihre Chancen nutzen müssen, um in der Gruppenphase erfolgreich zu sein. Die WM 2026 wird ein spannendes Turnier werden. Die Fans der Kanadier und der Bosnier werden sich auf das WM-Spiel freuen





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