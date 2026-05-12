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Bosnien-Herzegowina hat ihren Kader für die WM-Endrunde bekannt gegeben

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Bosnien-Herzegowina hat ihren Kader für die WM-Endrunde bekannt gegeben
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📆12/05/2026 06:26:00
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Das erste von 48 Teams hat seinen 26-Mann-Kader benannt. Bosnien-Herzegowina trat als eine der letzten Mannschaften in die Qualifikationsspiele ein und ist nun das erste Team, dem der Weg zur WM-Führung bereitet wird.

Das erste von 48 Teams hat seinen 26-Mann- Kader benannt. Bosnien-Herzegowina trat als eine der letzten Mannschaften in die Qualifikationsspielen für das Mega-Event ein und ist nun das erste Team, dem der Weg zur WM-Führung bereitet wird.

Trainer Sergej Barbarez nominierte die Spieler, mit denen er am Turnier teilnehmen wird. Das Team wird von Schalkes-Spieler Edin Dzeko (40) angeführt und umfasst sechs Legionäre aus Deutschland. Trainer Barbarez betont: 'Wir haben die richtigen Leute ausgewählt, um die bosnische Identität und den Geist unserer Nation zu repräsentieren. ' Torhaltende, Verteidiger und Mittelfeldspieler wurden nominiert

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