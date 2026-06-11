Bosnien-Herzegowina kehrt nach zwölf Jahren WM-Pause zurück

Nach der bislang einzigen WM-Teilnahme 2014 in Brasilien kehrt die Nation auf die größte Fußball-Bühne der Welt zurück. Ausgelöst wurde die neue Euphorie durch einen sensationellen Play-off-Erfolg gegen Italien, der im ganzen Land für Begeisterung sorgte.

Zwölf Jahre hat Bosnien-Herzegowina auf diesen Moment gewartet! Nach der bislang einzigen WM-Teilnahme 2014 in Brasilien kehrt die Nation auf die größte Fußball-Bühne der Welt zurück.

Ausgelöst wurde die neue Euphorie durch einen sensationellen Play-off-Erfolg gegen Italien, der im ganzen Land für Begeisterung sorgte. Angeführt von Rekordtorjäger Edin Dzeko, der mit 40 Jahren sein letztes großes Turnier bestreiten dürfte, will Bosnien-Herzegowina bei der nicht nur dabei sein. Trainer Sergej Barbarez hat ein klares Ziel formuliert: "Wir wollen die Welt überraschen.





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