Bosnien muss um das Erreichen der K.o.-Runde zittern

Bosnien hat eine schwere Niederlage gegen Katar erlitten. Kapitän Edin Dzeko kritisiert die Leistung seiner Mannschaft und warnt vor dem Fußball-Zwerg Katar.

Bosnien muss nun um das Erreichen der K.o. -Runde zittern. Nach der Pleite kritisiert Kapitän Edin Dzeko die Leistung seiner Mannschaft. Dzeko sagte, das ist ein sehr deutliches Ergebnis, eine schwere Niederlage.

In den letzten 20 Minuten haben wir nicht mehr durchgehalten. Wir haben alle Gegentore durch Unachtsamkeit kassiert. Bei einem solchen Turnier kann man es sich nicht leisten, auch nur einen einzigen Ball zu verschenken. Der Platzverweis gegen Tarik Muharemovic nach dessen Notbremse in der 80.

Minute ist ein weiterer Grund für die Niederlage. Dzeko sagte, als wir ein Tor kassiert und die Rote Karte bekommen haben, hätten wir uns darauf konzentrieren müssen, keine weiteren Gegentore mehr zuzulassen. Ich habe die Rote Karte nicht gesehen, aber es sieht so aus, als wäre er zu spät am Ball gewesen, und das war einer der Momente, die das Spiel entschieden haben. Aber Bosnien sollte sich nicht aufgeben.

Denn die Katar-Kicker erkämpften sich gegen die Schweiz ein überraschendes 1:1 zum WM-Auftakt. Um die Gruppenphase zu überstehen, muss Bosnien unbedingt gegen Katar gewinnen. Sonst droht mit maximal 2 Punkten das frühe Aus als einer der vier schlechtesten Gruppendritten oder als Gruppenvierter





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