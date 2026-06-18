Bosnien und Herzegowina: Eine Reise durch wilde Natur und jahrhundertealte Kultur

Von Banja Luka bis zum Sutjeska-Nationalpark: Eine journalistische Entdeckungsreise durch Bosnien und Herzegowina, die spektakuläre Landschaften, historische Städte und magische Momente wie Glühwürmchenpfade und türkisfarbene Seen vereint.

Bosnien und Herzegowina, ein oft übersehenes Juwel auf dem Balkan , fasziniert mit einer einzigartigen Mischung aus unberührter Natur und reicher, vielfältiger Kultur . Das Land, fast vollständig von Wald bedeckt und durchzogen von klaren Flüssen und Seen, vereint spektakuläre Landschaften mit einem historischen Erbe, das von katholischen, orthodoxen und muslimischen Einflüssen geprägt ist.

Eine Reise dorthin beginnt vielleicht mit einem günstigen Flugticket, doch schnell entpuppt sie sich als Abenteuer, das alle Erwartungen übertrifft. Von Berlin aus führt der Weg oft首先 nach Banja Luka, der zweitgrößten Stadt, die sich als idealer Ausgangspunkt für einen Roadtrip erwies. Die Stadt lässt sich gut zu Fuß erkunden; im Zentrum thront eine gut erhaltene Festung aus dem 14. Jahrhundert, umgeben von Kirchen, Moscheen und einem lebhaften Markt.

Ein absolutes Highlight ist der Aufstieg auf den Banj Brdo, den Hausberg, von dem aus man bei Sonnenuntergang eine atemberaubende Aussicht genießt. Der Weg führt hinunter zu den Srpske Toplice, natürlichen heißen Quellen, in denen man baden kann. Bei einer sommerlichen Wanderung entlang dieser Strecke erleuchteten unzählige Glühwürmchen den Pfad wie geisterhafte Feenlichter - ein erster von vielen magischen Momenten. Weiter geht es mit dem Bus nach Jajce, einem kleinen Ort mit mittelalterlichem Flair.

Hier stürzt ein beeindruckender Wasserfall mitten im Zentrum in die Tiefe, gespeist vom Pliva-Fluss. Wenige Kilometer entfernt liegen der Große und der Kleine Pliva-See, zwei der schönsten Gewässer des Landes, deren türkisgrünes Wasser eine fast unwirkliche Schönheit ausstrahlt. Die Fahrt nach Mostar führt durch sanft hügelige Landschaften, die allmählich in die kahlen Gipfel der Dinarischen Alpen übergehen. Mostar, die beliebteste Touristenstadt, liegt in einem Talkessel und ist bekannt als die heißeste Stadt des Landes mit Temperaturen um die 40 Grad.

Erfrischung bietet der Steinstrand am Neretva-Fluss, von dem aus sich der beste Blick auf die berühmte historische Brücke eröffnet. Die Altstadt, mit ihren engen, kopfsteingepflasterten Gassen, wirkt wie das Set einer Fantasy-Serie. Der letzte Stop ist Sarajevo, die Hauptstadt. Die Zugfahrt dorthin wird in vielen Reiseforen als eine der schönsten Europas gepriesen - sie ist nicht nur günstiger, sondern auch etwa eine Stunde schneller als der Bus.

Von Sarajevo aus starten zahlreiche Abenteuer-Agenturen Touren in die umgebende Natur, wie etwa in den Sutjeska-Nationalpark nahe der montenegrinischen Grenze. Dort thront der Maglić, der höchste Berg Bosnien und Herzegowinas, und beherbergt den Perućica-Urwald, der mit einem Alter von rund 20.000 Jahren als der älteste Europas gilt. Diese Reise offenbart ein Land voller Kontraste und Überraschungen, das weit mehr zu bieten hat als seine bewegte Vergangenheit vermuten lässt





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