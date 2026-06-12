Bosnischer Trainer Barbarez lässt Džeko überraschend auf der Bank - Hummels vermutet Schulterproblem

Sergej Barbarez ließ Edin Džeko trotz seiner Erfahrung für die gesamte WM‑Qualifikationsprobe gegen Panama auf der Ersatzbank. Mats Hummels spricht von einer möglichen Schulterverletzung, während Barbarez betont, dass Džeko bei guter Verfassung unschätzbar wertvoll sei.

Der ehemalige Bundesligaspieler und aktuelle bosnische Nationaltrainer Sergej Barbarez (54) hat bei der jüngsten WM-Qualifikationsprobe gegen Panama einen ungewöhnlichen Schritt gewagt: Er ließ den erfahrenen Stürmer Edin Džeko (40) die vollen 90 Minuten auf der Ersatzbank verbringen.

Dieser Entscheid löste sofort weitreichende Spekulationen aus, die sowohl im deutschen Fernsehen als auch in den sozialen Medien für Aufsehen sorgten. Der bekannte Experte Mats Hummels (37), der nach dem Abpfiff in der Sendung Magenta zu Wort kam, äußerte einen überraschend detaillierten Verdacht: Džeko könnte noch immer von einer Schulterverletzung geplagt sein, die bereits im Play‑off‑Match gegen Italien Ende März aufgetreten war. Hummels spekulierte, dass die Verletzung zwar nicht immer offensichtlich sei, aber dennoch die Leistungsfähigkeit des Stürmers beeinträchtigen könnte.

Er erklärte, dass Džeko möglicherweise eine kleinere, nicht kommunizierte Schädigung habe, die sich nach dem 1:1-Unentschieden gegen Panama wieder bemerkbar gemacht habe. Im Gespräch mit der Magenta‑Moderatorin Laura Wontorra (37) stellte sie die Frage, ob die Entscheidung, Džeko nicht einsetzen zu lassen, ein Signal an die bosnische Mannschaft sei oder ob er ernsthafte körperliche Probleme habe. Barbarez bestätigte, dass Džeko nach dem 1:1 nicht mehr ins Spiel gekommen sei und dass sein Ausbleiben auf mögliche körperliche Beschwerden hindeute.

Er betonte, dass die genauen Gründe noch nicht abschließend geklärt seien, aber dass die Mannschaft und das Trainerteam kontinuierlich den Gesundheitszustand des Stürmers beobachten. In der Vorbereitung auf das nächste Turnier, einer möglichen WM‑Endrunde, hat Barbarez erklärt, dass Džeko trotz seiner Verletzungshistorie nach wie vor ein zentraler Baustein für Bosnien sei. Er sagte, dass er dem Spieler die Freiheit gebe, selbst zu entscheiden, wann und wie lange er aktiv teilnehmen wolle.

Die Bosnier schätzen Džekos Erfahrung und Führungsqualitäten: "Wenn er da ist - egal in welcher Verfassung - ist das Gold wert. Manchmal kann er mit ein paar Worten sehr viel bewegen. Die Jungs hören ihm zu. Das ist wichtig", betonte Barbarez in einem Statement.

Auch Hummels stimmte dem zu und wies darauf hin, dass Džeko besonders in engen Spielen, wo es auf Ballkontrolle und das Halten von Bällen ankommt, unschätzbare Dienste leiste. Er fügte hinzu, dass Džeko sich in der Lage beweisen sollte, im Zentrum des Spielfeldes zu agieren, unabhängig von seiner momentanen körperlichen Verfassung. Während die bosnische Nationalmannschaft in den kommenden Wochen weitere Testspiele bestreitet, bleibt die Frage im Raum, ob Džeko rechtzeitig fit genug für die entscheidenden Begegnungen sein wird.

Barbarez hat klar signalisiert, dass er keinen Druck auf den Stürmer ausüben wolle und dass das Wohl des Spielers an erster Stelle stehe. Gleichzeitig wird betont, dass die Mannschaft ohne Džeko nicht dieselbe offensive Durchschlagskraft besitzen würde. Das Dilemma zwischen gesundheitlicher Vorsicht und sportlicher Notwendigkeit bleibt somit ein zentrales Thema in den Vorbereitungen Bosniens auf die anstehenden internationalen Herausforderungen





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