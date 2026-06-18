Boston feiert schottische Invasion: Fans, Dudelsack-Klänge und Bier aus - und die Zukunft ist offen

Boston erlebt derzeit eine schottische Invasion! Tausende Fans ziehen durch die Straßen, Dudelsack-Klänge schallen durch die Stadt und in den Kneipen geht das Bier aus. Die Fans feiern den ersten schottischen WM-Sieg seit 36 Jahren und träumen vom Weiterkommen. Die Stimmung ist friedlich, aber spektakulär.

Boston erlebt derzeit eine schottische Invasion! Tausende Fans in Schottenröcken ziehen durch die Straßen, Dudelsack-Klänge schallen durch die Stadt und in den Kneipen geht das Bier aus.

Der Grund: Schottland spielt erstmals seit 28 Jahren wieder bei einer Nach dem 1:0 gegen Haiti, dem ersten schottischen WM-Sieg seit 36 Jahren, kennt die Euphorie keine Grenzen mehr. Rund 30.000 Fans sollen für das Turnier über den Atlantik gereist sein. Dazu kommen Tausende Einwohner Bostons mit schottischen Wurzeln. Die Folgen sind überall sichtbar.

"Wir sind seit über 30 Jahren hier, und so etwas haben wir noch nie erlebt", sagte Noelle Somers, Chefin der Hennessy's Bar, dem "Boston Globe". Die Umsätze hätten sogar den St.-Patrick's-Day übertroffen. Nach dem Haiti-Spiel war das Bier zeitweise ausverkauft. Auch beim berühmten Samuel Adams Boston Taproom gingen die Vorräte zur Nege.

Die Brauerei musste sogar zusätzliche Lieferungen organisieren.

"Sie trinken alles", berichtet Jennifer Monastesse, Mitinhaberin eines Irish Pubs im Stadtzentrum. Tagsüber bevölkern die Fans Parks und Hafenanlagen. Abends werden die Kneipen gestürmt. Dann ertönt überall derselbe Gesang: "No Scotland, no Party!

" Die Stimmung ist friedlich, aber spektakulär. Fast jede Statue in der Stadt trägt inzwischen einen orange-weißen Verkehrshut auf dem Kopf – eine Anspielung auf ein berühmtes Denkmal in Glasgow. Sogar lokale Sehenswürdigkeiten geraten in den Hintergrund. Statt Freedom Trail oder Boston Tea Party zieht es viele Besucher zu den Dudelsackspielern und Fanmärschen der Schotten.

Ein 83-jähriger Fan brachte die Stimmung auf den Punkt: "Schottland ist zurzeit geschlossen, alle sind hier.

" Jetzt träumen sie vom vom Weiterkommen. Die Party könnte sogar noch größer werden. Schottland trifft als Nächstes auf Marokko. Mit einem weiteren Sieg wäre der historische Einzug in die K.o.

-Runde zum Greifen nah.

"Wir wissen, wie lange unsere Fans auf diesen Moment gewartet haben", sagte Schottland-Kapitän Andrew Robertson. "Unsere Aufgabe ist es, ihnen Momente zu schenken, über die sie jubeln können. " Nach neun WM-Teilnahmen ohne Achtelfinale soll der Fluch endlich enden. Und Boston feiert schon jetzt so, als wäre der Titel nur noch Formsache





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