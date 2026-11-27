Boston Scientific gibt einen massiven Cyberangriff vom Mai 2026 bekannt. Personen- und Gesundheitsdaten von Patienten wurden gestohlen, die Medizinprodukte selbst blieben unversehrt.

Der internationale Medizintechnik konzern Boston Scientific bestätigt einen schwerwiegenden Sicherheitsvorfall, der im Mai 2026 stattfand und erst im November 2026 öffentlich wurde. Bei diesem Angriff drangen unbefugte Dritte in die IT-Infrastruktur des Unternehmens ein und stahlen sensible Informationen. Die Bekanntgabe erfolgt nun formell über eine Mitteilung, die am 25. November bei der Generalstaatsanwaltschaft von Kalifornien hinterlegt wurde.

Durchbruch via Vishing im Mai

Der eigentliche Zeitpunkt des Datenabflusses liegt bereits mehrere Monate zurück. Zwischen dem 7. und dem 12. Mai 2026 verschafften sich Angreifer Zugang zu mehreren cloudbasierten Geschäftsanwendungen des Konzerns. Für den erfolgreichen Einstieg nutzten sie eine Methode namens Vishing, also Voice Phishing. Dabei handelt es sich um eine Form des Social Engineering, bei der Täter über Telefonanrufe Vertrauen erschleichen, um an kritische Zugangsdaten zu gelangen.

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Im Gegensatz zu technischen Sicherheitslücken in der Software zielt dieser Angriffsvektor direkt auf die menschliche Komponente der IT-Sicherheit ab. Selbst eine technisch vollständig aktualisierte und gepatchte IT-Infrastruktur bietet keinen automatischen Schutz vor solchen manipulativen Telefonanrufen. Die Angreifer umgingen so die technischen Barrieren, indem sie Mitarbeiter oder Administratoren zu einer Preisgabe ihrer Zugangscredentials bewegten.

Umfang der kompromittierten Daten

Erst am 5. November 2026 kam Boston Scientific im Zuge interner Untersuchungen zum Ergebnis, dass nicht nur technische Logs, sondern auch umfangreiche personenbezogene Informationen der Betroffenen entwendet wurden. Der Umfang der geleakten Daten variiert von Fall zu Fall. Zu den grundlegenden Informationen zählen stets Namen, Kontaktdaten und Geburtsdaten der betroffenen Personen.

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Zusätzlich zu diesen persönlichen Angaben enthielten die gestohlenen Dateien auch detaillierte Informationen zu medizinischen Behandlungen. Kritisch ist zudem, dass Seriennummern von implantierten Medizinprodukten der Patienten in die falschen Hände gelangten. In einer begrenzeten Anzahl von Einzelfällen sollen sogar noch sensiblere Daten betroffen gewesen sein. Dazu gehörten Passnummern, Sozialversicherungsnummern sowie Bankverbindungen der Geschädigten.

Keine Gefahr für die Implantate

Boston Scientific betont ausdrücklich, dass der Cyberangriff keinerlei Auswirkungen auf die Funktionalität oder die physische Sicherheit der verkauften Medizinprodukte hatte. Weder Herzschrittmacher, Defibrillatoren noch Stents wurden durch den Datenzugriff kompromittiert. Auch vernetzte medizinische Geräte, Systeme zur Fernüberwachung wie das Latitude Patient Management System und elektronische Patientendokumentationssysteme waren von dem Vorfall ausgeschlossen.

Der Konzern weist darauf hin, dass es sich bei diesem Vorfall nicht um den früheren Sicherheitszwischenfall im August 2026 handelt, der zeitweise den weltweiten Geschäftsbetrieb beeinträchtigte. Es besteht kein technischer oder logischer Zusammenhang zwischen den beiden Incident. Der aktuelle Angriff zielte spezifisch auf Cloud-Datenbanken ab, während der frühere Vorfall eine andere Struktur und Auswirkung auf den operativen Betrieb hatte.

Konsequenzen und Prävention

Als direkte Reaktion auf die im Mai erfolgte Infiltration hat Boston Scientific interne Prozesse überarbeitet. Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Einführung strengerer Zugriffskontrollen für cloudbasierte Anwendungen. Zusätzlich werden Mechanismen zur besseren Erkennung verdächtiger Aktivitäten implementiert, um ähnliche Vishing-Angriffe in der Zukunft schneller zu identifizieren und abzuwehren.

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Bislang liegen dem Konzern keine Hinweise auf einen tatsächlichen Missbrauch der entwendeten personenbezogenen Daten vor. Die Kombination aus medizinischen Befunden und persönlichen Identifikationsnummern stellt jedoch ein hohes Risiko für Identitätsdiebstahl und Betrug dar. Die Meldung in Kalifornien dient der Transparenz und ermöglicht den betroffenen Patienten, präventive Maßnahmen zu ergreifen, um ihre persönlichen und finanziellen Daten zu schützen. Die Aufklärung des Vorfalls ist abgeschlossen, die Präventionsmaßnahmen laufen weiter.