Botswanas Alt-Präsident kritisiert Baerbocks Außenpolitik

Botswanas Alt-Präsident Mokgweetsi Masisi äußert sich kritisch zur Außenpolitik der früheren Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Er sieht Deutschland durch Baerbocks 'feministische Außenpolitik' und ihr selbstgefälliges Auftreten gegenüber internationalen Partnern geschwächt. Die internationale Kritik an Baerbocks Amtsführung nimmt zu, nachdem Deutschland bei der Wahl für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat leer ausgegangen ist.

Botswana s Alt-Präsident Mokgweetsi Masisi (64) schmunzelt noch heute über sein Treffen mit Baerbock in Berlin. Dabei sprach er bedeutende gemeinsame Themen an, fand aber nur wenig Gehör.

Nach dem Deutschland am Mittwoch bei der Wahl für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat in New York leer ausgegangen ist, nimmt die internationale Kritik an der früheren Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (45, Grüne) und ihrer Amtsführung zu. Wie BILD berichtete, schieben hochrangige Diplomaten die Schuld vor allem auf Baerbocks damaliger 'feministischer Außenpolitik' und auf ihr selbstgefälliges Auftreten gegenüber internationalen Partnern in ihrer neuen Rolle als Präsidentin der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York.

Um sie zu den Gründen für die Niederlage bei der Wahl für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat zu befragen. Hier hatten Portugal und Österreich Deutschland aus dem Rennen geboxt. Die Gründe dafür sehen Experten in der wichtigen Phase nach der deutschen Bewerbung (2019/2020) und damit in Baerbocks Amtszeit als Außenministerin (2021 bis 2025). Brisant: Diesen Vorwurf erheben auch deutsche Experten.

Hessens Minister für Internationales, Manfred Pentz (46, CDU): 'Baerbock hat es verbockt in ihrer Amtszeit als Außenministerin.

' BILD erreichte Botswanas Alt-Präsident Mokgweetsi Masisi am Rande eines Gipfeltreffens afrikanischer Spitzenpolitiker in Nairobi (Kenia). Hier haben Masisi und seine Kollegen Deutschlands Scheitern verfolgt. Zu BILD sagte der erfahrene Staatsmann: 'Vielleicht hätte sich Frau Baerbock darauf konzentrieren sollen, ihre Arbeit in der deutschen Diplomatie zu erledigen, anstatt zu versuchen, Nigerianern vorzuschreiben, wo sie ihre Toiletten zu bauen haben, und den Afrikanern zu sagen, wie sie mit Elefanten umgehen sollen', so Masisi.

'Vielleicht hätte Deutschland dann mehr Stimmen aus Afrika für den UN-Sitz erhalten. ' Baerbock hatte tatsächlich einmal angestoßen, dass nigerianische Dörfer ihre Toiletten nicht im Zentrum bauen, damit Frauen sich beim Toilettengang sicherer fühlen. Botswana und Namibia gehören zu den Ländern, die sich während Baerbocks Amtszeit immer wieder über Deutschland beschwert haben. Einige Beispiele: Das sorgte für nachhaltige Verstimmung.

Namibias Ex-Vize-Umweltministerin Heather Sibungo (48) fühlte sich von Deutschland und Baerbock im Stich gelassen: 'Das war nicht in Ordnung', klagt sie heute in BILD. Vertrauliche Briefe von Masisi an die Bundesregierung unter Kanzler Scholz ignorierte die Ampel über Monate (liegen BILD vor, hier ein Ausriss) 'herablassenden und respektlosen Verhalten' Deutschlands. Der Ex-Präsident zu BILD: 'Ich fühle mich besser und zuversichtlicher in unseren Beziehungen zu Deutschland, jetzt, wo Frau Baerbock aus dem Amt ist.

' Auf die Frage, wie Botswana bei der geheimen Abstimmung in New York votiert habe, antwortete Masisi nur: 'Kein Kommentar!





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