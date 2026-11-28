Der Box Bob ist ideal für dünnes und feines Haar, verleiht sofort mehr Volumen und wirkt verjüngend. Der Schnitt ist vielseitig stylbar und besonders für Frauen ab 40 empfohlen.

Der Bob gehört zu den beliebtesten Frisuren aller Zeiten. In dieser Variante schenkt er dem Haar besonders viel Volumen – perfekt für Frauen ab 40!

Ob kurz oder lang, glatt oder wellig: Die Bob-Frisur gibt es mittlerweile in unzähligen Varianten. Besonders beliebt bei feinem Haar: der Box Bob. Der Haarschnitt ist die optimale Wahl für dünnes, plattes Haar und verleiht ihm im Handumdrehen mehr Volumen. Doch wie sieht dergenau aus, warum hat er einen Verjüngungseffekt und wie stylt man ihn am besten?

Advertisement

Alle Details und Tipps findest du hier!gerade HaarschnittMit zunehmendem Alter sind viele Frauen von Haarverlust und dünner werdendem Haar betroffen. Genau hier kommt der Box Bob ins Spiel:So easy lässt sich der Box Bob stylen Wer keine Lust auf ein aufwendiges Styling hat, kann den Box Bob nach dem Waschen einfach an der Luft trocknen lassen – so entsteht ein lässiger Undone-Look.