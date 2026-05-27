Bei einer großen Boxveranstaltung in Magdeburg kehrt Denis Radovan nach 18 Monaten Pause in den Ring zurück. Im Hauptkampf kämpft Roman Fress um drei Titel, darunter die Europameisterschaft. Parallel dazu ist Radovans Ehefrau Reem Alabali Radovan Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Reem Alabali Radovan (36), ist die Ehefrau des Profiboxers Denis Radovan . Dies wird im Kontext einer bedeutenden Boxveranstaltung in Magdeburg deutlich, bei der sowohl ihr Mann als auch sein Trainingspartner Roman Fress um Titel kämpfen.

Die Gala des Profistalls SES in der Magdeburger Messehalle verspricht hochkarätige Kämpfe. Im Hauptkampf des Cruisergewichts nach WBO-Regeln treten Roman Fress (32, Magdeburg) und Armend Xhoxhaj (32, Nürnberg) gleich um drei Titel an, darunter die Europameisterschaft. Der Sieger dieses Duells erhält die Möglichkeit, auf den WBO-Weltmeister David Benavidez aus den USA zu treffen. SES-Promoter Ulf Steinforth betont die historische Chance für den Gewinner: Ein Weltmeisterschaftskampf ist durchaus im Bereich des Möglichen.

Ein weiterer Höhepunkt ist das Comeback von Denis Radovan (33, Schwerin) nach einer 18-monatigen Pause. Der ehemalige EUROPAMEISTER im Mittelgewicht steigt im Supermittelgewicht gegen Nijat Valijev aus Aserbaidschan in den Ring. Radovan, Sohn rumänischer Eltern, erklärt sein Ziel: Ich möchte mir den Traum eines WM-Kampfes erfüllen. Deshalb freue ich mich, dass SES mir die Chance gibt, diesen Weg noch einmal zu gehen.

Sein Weg zurück war von Verletzungen geprägt, und bei seinem früheren Sauerland-Stall hatte er nie die ersehnte WM-Chance erhalten. Nun will er in Magdeburg neu angreifen. Sein Trainer Dirk Dzemski bestätigt die hohe Konzentration und den unbedingten Willen seines Schützlings: Denis ist wirklich voll konzentriert. Er weiß, was er will.

Wir können uns viel von ihm erwarten. Parallel zu diesen sportlichen Highlights wird die Rolle von Bundesministerin Reem Alabali Radovan beleuchtet. Seit Mai 2025 ist sie die jüngste Ministerin im Kabinett von Bundeskanzler Friedrich Merz und verantwortlich für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das Paar lebt mit ihrer dreijährigen Tochter in Schwerin.

Während Denis Radovan derzeit zum Training nach Magdeburg pendelt, wird seine Frau zum Comeback-Kampf nicht anwesend sein. Trotz der unterschiedlichen beruflichen Welten betonen beide die gegenseitige Unterstützung. Boxer Radovan sagt dazu: Meine Frau hat mit Sicherheit den wichtigeren Job als ich. Aber wir finden Wege, dass wir die Herausforderungen gemeinsam meistern.

Wir unterstützen uns gegenseitig und helfen dem anderen. Die Veranstaltung vereint also eine politische Spitzenposition mit einer sportlichen Rückkehr und ambitionierten Titelkämpfen. Die familiären Dynamiken und die gemeinsame Bewältigung von Herausforderungen in Politik und Sport bilden einen besonderen Hintergrund für diesen Boxabend. Der Profistall SES setzt mit dieser Gala auf sowohl etablierte Namen als auch auf eine emotionale Rückkehr, die über den Sport hinaus in den Medien Aufmerksamkeit erregen dürfte





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