Box-Olympiasiegerin Khelif weist Anschuldigungen der IBA zurück und droht mit rechtlichen Schritten

Die Box-Olympiasiegerin Imane Khelif hat die jüngsten Anschuldigungen des Internationalen Boxverbandes (IBA) energisch zurückgewiesen und deutete an, dass sie sich gerichtlich gegen den Verband zur Wehr setzen wird. Die IBA hatte zuvor angekündigt, das IOC zu verklagen, um den Schutz der Integrität des Frauensports zu gewährleisten. Khelif betont, dass die Anschuldigungen haltlos und beleidigend seien und ihr Team alle notwendigen rechtlichen Schritte einleiten werde, um ihre Rechte und den Grundsatz des fairen Wettbewerbs zu wahren.

Box-Olympiasiegerin Imane Khelif hat die jüngsten Anschuldigungen des Verbandes IBA als „haltlos, falsch und beleidigend” zurückgewiesen und will sich notfalls vor Gericht wehren. „Mein Team prüft die Situation sorgfältig und wird alle notwendigen rechtlichen Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass meine Rechte und die Grundsätze des fairen Wettbewerbs gewahrt werden”, schrieb Khelif (25) am Dienstagabend bei Instagram.

Der nach mehreren Skandalen vom Internationalen Olympischen Komitee suspendierte Boxverband IBA hatte zuvor angekündigt, das IOC zu verklagen, angeblich im Bemühen um den Schutz der Integrität des Frauensports. Das IOC hatte 2024 die Boxwettbewerbe bei den Sommerspielen in Paris organisiert, bei denen Khelif (Algerien) und die Taiwanesin Lin Yu-Ting jeweils Gold gewannen. Die Erfolge von Khelif und Lin wurden von intensiven Debatten über ihre Geschlechterzugehörigkeit überschattet. Hintergrund waren ihre jeweiligen Ausschlüsse von der WM ein Jahr zuvor durch die IBA aufgrund von Geschlechtertests und daraus abgeleiteter Wettbewerbsvorteile. Auch dennoch nutzt die IBA das Dekret des US-Präsidenten zum Ausschluss von Transgender-Athletinnen im Collegesport nun für ihre Zwecke und die Angriffe auf das IOC. Der russische IBA-Boss Umar Kremlew rief alle angeblich benachteiligten Athletinnen zu Klagen gegen IOC-Spitzenrepräsentanten wie Präsident Thomas Bach auf. Kremlew versprach eine Übernahme sämtlicher Kosten dafür. Khelif kündigte ihrerseits Maßnahmen gegen die IBA an. Zudem wies sie darauf hin, dass sie in keiner Verbindung mehr zur IBA stehe und der Verband die Anerkennung durch das IOC verloren habe. „Ich bleibe hier und gehe nirgendwohin. Ich werde im Ring kämpfen, ich werde vor Gericht kämpfen und ich werde in der öffentlichen Meinung kämpfen, bis die Wahrheit nicht mehr zu leugnen ist.” Die IBA behauptet, bei Khelif und Lin XY-Chromosomen festgestellt zu haben, was der Verband als Beweis für die „Männlichkeit” der Boxerinnen wertet. Mediziner definieren ähnliche Fälle als eine Variante der Geschlechtsentwicklung (DSD), die bei einer von 1000 bis 4500 Geburten auftritt





mopo / 🏆 75. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Boxen IBA Imane Khelif IOC Geschlechterzugehörigkeit Transgender Sportdebatte

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Boxerin Imane Khelif: Von Olympia zur Modewelt und den Vorwürfen der IBAImane Khelif, die algerische Olympiasiegerin im Boxen, hat sich seit ihrem Sieg im Jahr 2024 aus dem Ring zurückgezogen. Sie wurde in der Vogue vorgestellt und war auch auf einer Modenschau in Mailand zu sehen. Die Boxerin kündigte an, in die Welt des Profiboxens einzusteigen und hat mehrere Angebote erhalten. Die Interessante Tatsache ist, dass sie bereits im Jahr 2023 professionell geboxt hat. Doch ihre Karriere war von Kontroversen überschattet. Der Weltboxverband IBA beschuldigte sie, biologisch ein Mann zu sein, und die algerische Boxerin wurde in den Kulturkampf über Geschlechteridentität hineingezogen.

Weiterlesen »

Boxer Khelif wird erneut von der IBA disqualifiziertImane Khelif, die bei den Olympischen Spielen 2024 Gold im Frauenboxen gewann, darf nicht an der Box-Weltmeisterschaft teilnehmen. Die International Boxing Association (IBA) disqualifiziert die Algerierin, da sie die Zulassungskriterien für den Frauen-Wettbewerb nicht erfüllt. Die Entscheidung ist umstritten, da sie bereits bei der letzten WM 2023 für Kritik sorgte.

Weiterlesen »

IOC verteidigt Boxerinnen Khelif & Lin gegen IBA-AusschlussDas IOC stellt sich hinter die Boxerinnen Imane Khelif und Lin Yu-ting, die vom umstrittenen Boxverband IBA von der WM ausgeschlossen wurden.

Weiterlesen »

Algerische Boxerin Khelif klagt gegen umstrittenen Verband IbaImane Khelif, die algerische Olympiasiegerin im Boxen, will sich gegen den umstrittenen Boxverband Iba juristisch wehren. Der Verband klagt gegen die Olympischen Organisatoren in der Geschlechter-Debatte um Khelif und die taiwanische Boxerin Lin Yu-ting. Khelif kündigte an, alle rechtlichen Schritte einzuleiten, um ihre Rechte und die des fairen Wettbewerbs zu schützen.

Weiterlesen »

Box-Verband IBA droht IOC mit Klage wegen Geschlechter-DebatteDer Box-Verband IBA will in der hitzigen Geschlechter-Debatte juristisch gegen das IOC vorgehen. Hintergrund sind die Anschuldigungen gegen Athletinnen Khelif und Yu-ting, die mit dem IOC vorgehen, um die Rechte der Athletinnen zu schützen. Box-Olympiasiegerin Khelif wehrt sich mit einem Rundumschlag gegen die Vorwürfe des Verbandes.

Weiterlesen »

IBA klagt gegen IOC in Geschlechter-DebatteDer umstrittene Box-Verband IBA will gegen das IOC vorgehen, nachdem dieses die Athletinnen Khelif und Yu-ting verteidigt hat. Khelif und Lin waren wegen ihrer Geschlechtsidentität in der Vergangenheit bereits von der IBA ausgeschlossen worden.

Weiterlesen »