Agit Kabayel hat seinen WM-Titel in Düsseldorf verteidigt. Vor knapp 53.000 Zuschauern untermauerte der Bochumer seine Ansprüche.

Agit Kabayel hat seinen Schwergewichts-Titel in Düsseldorf eindrucksvoll verteidigt. Vor knapp 53.000 Zuschauern ließ der Bochumer seinem Herausforderer Hysa keine Chance. In der zweiten Runde warf Hysas Ecke das Handtuch, damit bleibt Kabayel WBC-Weltmeister im Schwergewicht - und kommt seinem Wunsch nach mehr Anerkennung im deutschen Sport einen Schritt näher.

Schon lange vor dem ersten Gong bebte die ausverkaufte Arena. Jedes Mal, wenn Kabayel auf der Leinwand erschien, wurde es ohrenbetäubend laut. Immer wieder hallten „Agit, Agit, Agit“-Sprechchöre durch die Halle. Kabayel ist für kurdischstämmige Deutsche eine Identifikationsfigur.

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"Ich bin Kurde und ich bin Deutscher", sagt er über sich. Und er ist Weltmeister im Schwergewicht. Auf den Rängen wehten dann auch zahlreiche kurdische und deutsche Flaggen. Aber auch albanische für seinen Herausforderer Hysa.