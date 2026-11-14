Boxen: Fress und Xhoxhaj im entscheidenden dritten Duell

Roman Fress und Armend Xhoxhaj boxen zum dritten Mal im Cruisergewicht. Das WBO-Duell soll den Sieger bringen und öffnet die Tür zur Weltmeisterschaft.

Der deutsche Boxer Roman Fress und der Kosovare Armend Xhoxhaj beenden ihre langanhaltende Rivalität mit einem dritten Aufeinandertreffen im Ring. Die beiden Kämpfer, die sich bereits zwei intensive Duelle geliefert haben, stehen nun vor der entscheidenden Begegnung im Cruisergewicht der WBO. Promoter Ulf Steinforth kündigt an, dass dieses Match den definitiven Sieger hervorbringen soll und den Weg für eine mögliche Weltmeisterschaft freimachen wird.

Drittes Duell entscheidet die Rivalität

Die Geschichte zwischen Roman Fress, der 32 Jahre alt ist, und Armend Xhoxhaj, der 33 Jahre auf dem Zähler hat, ist geprägt von unentschiedenen oder knapp ausgefallenen Ergebnissen. Bei ihren beiden früheren Aufeinandertreffen gab es keinen klaren Gesamtsieger: Xhoxhaj gewann einmal, während das zweite Duell in einem Remis endete. Dieses unglückliche Unentschieden im zweiten Kampf wurde als frustrierend für beide Seiten und den Promoter bewertet, da es keine klare sportliche Perspektive bot. Nun soll das dritte Match die Ungewissheit beseitigen und einen finalen Sieger bestimmen.

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Promoter sichert WM-Chance für den Gewinner

Ulf Steinforth, der SES-Promoter, der die beiden Kämpfer zusammenführt, hat klare Pläne für die Zukunft des Siegers. Er betonte, dass er in diesem Jahr noch auf der WBO-Convention anwesend sein wird. Dort werde er sich aktiv dafür einsetzen, dass der Gewinner des dritten Duells die Chance erhält, um den WBO-Weltmeistertitel zu boxen. Steinforth ist überzeugt, dass beide Kämpfer die notwendigen Voraussetzungen für eine solche große Karrierehöhepunkt erfüllen und eine Zukunft im Profiboxen haben.

Vertrauen in höhere Intensität und Spannung

Steinforth erwartete für dieses dritte Aufeinandertreffen nicht nur hochwertigen Boxsport, sondern auch ein hohes Maß an Unterhaltung und Dramatik. Er verweist darauf, dass die Vorfreude auf diesen Kampf besonders groß ist und die Geschichte des Boxsports bewiesen habe, dass Mehrfachkämpfe das Publikum elektrisieren. Der Promoter ist der Meinung, dass die Voraussetzungen für beide Kämpfer nun bestens sind und der dritte Kampf noch einen Zahn schärfer ausfallen wird als die beiden vorherigen Begegnungen.

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Keine Rückkehr zur Unsicherheit im Ring

Die beiden Athleten haben in der Vergangenheit nichts geschenkt und sich auch außerhalb des Rings, etwa auf Pressekonferenzen, einen verbalen Schlagabtausch geliefert. Trotz der verbalen Auseinandersetzungen bleiben die Kämpfer bis zur finalen Entscheidung auf Augenhöhe und konkurrieren intensiv gegeneinander. Das Remis im zweiten Kampf verhinderte, dass beide Parteien voll agieren konnten, weshalb nun die Notwendigkeit besteht, das Duell endgültig zu beenden und eine klare Hierarchie im Cruisergewicht zu etablieren.

Das bevorstehende Match zwischen Roman Fress und Armend Xhoxhaj verspricht somit mehr als nur ein sportliches Duell. Es ist die Chance für beide, ihre Karriere entscheidend voranzutreiben, indem sie die Rivalität zu ihren Gunsten entscheiden und sich die Möglichkeit für einen Titelkampf auf Weltmeisterebene öffnen. Die Spannung ist hoch, und die Stakeholder erwarten ein Ereignis, das die Begeisterung des Publikums wieder voll auf sich zieht.