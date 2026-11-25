Mit Joshua und Usyk im Sparring - und nun zuhause zur Titelverteidigung. Die deutsche Schwergewichtshoffnung Odiase will den nächsten Schritt zum WM-Kampf machen. Die Sortschaue überträgt den Kampfabend am Freitag.

Mit Joshua und Usyk war er im Sparring, in England trainiert er - Zuhause geht es zur Titelverteidigung. Die deutsche Schwergewichtshoffnung Odiase will den nächsten Schritt zum WM-Kampf machen.

Die Sportschau und ARD Mediathek übertragen den Kampfabend am Freitag aus dem Europapark. Ganz in weiß wie Vorbild Muhammad Ali - und mit großen Träumen. So wird Profiboxer Emanuel Odiase am Freitag zu seiner ersten Titelverteidigung in den Ring steigen. Der Heidelberger 2,03-Meter-Hüne bestreitet im Europapark Rust den Hauptkampf, den Kampfabend mit den Vorkämpfen ist bereits ab 19 Uhr aufzu sehen.

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Für den in zwölf Kämpfen ungeschlagenen Odiase geht es gegen den erfahrenen Kubaner Mike Perez .

"Ich war ein kleiner Junge, geboren in Rohrbach, Heidelberg. Ich hatte große Träume. Viele Leute haben nicht an meine Träume geglaubt"Mit seinem ersten internationalen Gürtel wurde für Odiase ein echter Traum wahr. Am Ende seiner Ziele ist das Schwergewicht allerdings noch lange nicht: Bis dahin ist es für die aktuelle Nummer 64 der unabhängigen Computer-Weltrangliste noch ein kleiner Weg.

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Ein Weg, den Odiase schnell gehen möchte. Deshalb trainiert der Boxer mit nigerianischen Wurzeln und starkem christlichen Glauben nach England bei Erfolgstrainer Joby Clayton. Im Gym von Clayton stand Odiase bereits mit dem früheren Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua und auch mit dem aktuellen Vierfach-Weltmeister Oleksandr Usyk aus der Ukraine im Sparring im Ring. Odiase kommt wie sein großes Vorbild Muhammad Ali ganz in Weiß zum Kampf.

Für seinen Promoter Florian Winter sind das nicht die einzigen Ähnlichkeiten: "Im Ring erinnert er mich an Muhammad Ali. Er ist sehr leichtfüßig, schnell, hat eine ganz enge Bindung zu seinem Trainer. Also man spürt richtig den Einfluss von Joby Clayton in seinem Boxstil""Wir haben schon immer gesagt, dass 2027 das Jahr sein soll, wo er um eine WM boxt. Wahrscheinlich wird es eine Interims-WM, das ist unser großes Ziel.

"Odiases Gegner am Freitag, der 41-jährige Mike Perez, könnte ein echter Gradmesser für den Deutschen werden. Perez gehört im niedrigeren Cruisergewicht zur absoluten Weltspitze, ist Nummer neun der unabhängigen Weltrangliste und bei den großen Verbänden in den Top 10 geführt. Gegen Odiase will Perez noch einmal im Schwergewicht angreifen. Hier boxte Perez bereits bis 2015, war 21 Kämpfe ungeschlagen.

Erst die beiden Wladimir-Klitschko-Herausforderer Bryant Jennings und Alexander Povetkin wiesen Perez die Grenzen auf. Das will nun auch Odiase. Doch Promoter Winter weiß: "Perez ist ein extrem starker Gegner, darf auf gar keinen Fall unterschätzt werden. Er ist für Emanuel auf jeden Fall eine Härteprüfung.

Perez hat unglaublich viel Erfahrung, hunderte Amateurkämpfe, hat gegen Povetkin geboxt.

"Für Odiase sprechen deutliche Reichweitenvorteile, Perez ist mit 1,85 Meter knapp 20 Zentimeter kleiner. Trotz seiner Größe könnte Odiase auch Schnelligkeits- und Konditions-Vorteile haben. Wobei: Perez hatte bereits mehrere Zehn- oder Zwölf-Runden-Kämpfe. Für Blitz-K.o-Spezialist Odiase ging es bisher maximal bis zu achten Runde, sieben seiner zwölf Siege endeten bereits in der ersten oder zweiten Runde.

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Vier Titelkämpfe stehen am Freitag in Rust auf dem Programm, alle vier sind in der ARD Mediathek live zu sehen. So auch der WBA-Intercontinental-Kampf von Slawa Spomer. Der Super-Weltergewichtler aus Künzelsau war bereits da, wo Odiase noch hin will. Spomer durfte bereits um die WM boxen.

Im Februar 2025 forderte er in New York im berühmten Madison Square Garden den Puerto Ricaner Xander Zayas heraus. Spomer verlor, blickt aber trotzdem mit Stolz auf den Abend zurück: "Wenn du beim Boxen keine Risikobereitschaft hast, mal deine Null abzugeben, dann hast du in dem Sport nichts verloren. Ich kann mir danach nicht auf die Schulter klopfen, dass ich 20 Lkw-Fahrer weggehauen habe" Zurück zu einem WM-Kampf, und dann den Titel holen, das ist das große Ziel von Spomer.

Erst im September 2026 holte der sich den WBA-Interconti-Gürtel zurück. Damit ist er bereits Herausforderer von Dreifach-Weltmeister Jaron Ennis aus den USA. Spomer kämpfte sich bis auf Rang 16 der Weltrangliste hoch. Gegen den Venezolaner Eddy Colomenares will er nun seine Position als WM-Herausforderer festigen:, so das wenig christlich anmutende Motto des 1,78-Meter-Mannes.

". " Das soll Gegner Colomenares am Freitag zu spüren bekommen. Aus dem Europapark in Rust überträgt die Sportschau am Freitagabend ab 19 Uhr fünf Kämpfe.

Neben dem Hauptkampf von Odiase und dem Interconti-Kampf von Spomer werden auch die Schwergewichts-Europameisterschaft zwischen Labinot Xhoxhaj aus Lahr gegen Eduardo Giustini aus Italien , der WBA-Interconti-Kampf im Weltergewicht zwischen Karen Chukhadzhian aus der Ukraine und Lucas Arganaraz aus Argentinien sowie das deutsche Schwegewichts-Duell zwischen Ismet Ademi aus Aachen und Osasu Otobo aus Wiesbaden sein.