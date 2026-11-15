Boxen: Roman Fress schlägt Armend Xhoxhaj umstritten in Magdeburg

Roman Fress besiegt Armend Xhoxhaj beim dritten Duell in der Messe Magdeburg. Das knappe Urteil löst Kontroversen aus. Fress zielt auf den WM-Kampf.

Im Rahmen des WBO-Cruisergewichts hat Roman Fress sein drittes Duell gegen den 33-jährigen Armend Xhoxhaj mit einem knappen Urteil für sich entschieden. Der 32-jährige Boxer aus Deutschland gewann im Messe Magdeburg nach Punktrichterentscheidung, obwohl keine klare Dominanz während des Kampfes festzustellen war. Beide Athleten lieferten einen technischen Wettkampf, der am Ende auf der Wertungstabelle nur minimal auseinanderlag. Die Kampfrichter sahen Fress als den klareren Sieger, was die Diskussionen über die Qualität der Schiedsrichterurteile in der Profiboxung erneut befeuert hat.

Punktrichterentscheidung für Roman Fress

Die Schiedsrichter wählten am Ende die Wertung zugunsten von Roman Fress aus, der dadurch die Nase vorn hatte. Ein solches knappes Ergebnis ist im Profisport selten und führt oft zu erheblichen Debatten über die Fairness der Wertung. Fress nutzte vor allem seine Führhand, um deutlich klarere Treffer zu landen, wie später von Experten und Promotern analysiert wurde. Die Punktezettel spiegelten diese taktische Überlegenheit wider, auch wenn die Runde für die Zuschauer nicht immer eindeutig war. Diese Entscheidung markiert den dritten Aufeinandertreffen der beiden Rivalen in kurzer Zeit.

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Kontroverse Reaktionen und Expertenmeinungen

Hoffnung auf WBO-Titelkämpfe im neuen Jahr

Roman Fress äußerte nach dem Kampf seine Zufriedenheit mit dem Urteil und sieht sich als verdienten Sieger. Als Weltranglistenerster in der Kategorie Cruisergewicht fokussiert er sich nun auf die nächsten Schritte in seiner Karriere. Er erwartet, dass nach der Convention der WBO im neuen Jahr Klarheit über einen möglichen Weltmeisterschaftskampf herrschen wird. Bis dahin plant er eine private Auszeit, um seine Familie zu sehen, da er seine Kinder seit vier Wochen nicht gesehen hat. Diese Pause dient ihm der Erholung, bevor er die nächsten sportlichen Herausforderungen angeht.