Boxerin Madeleine Mohrhardt: Vom Tomboy zur Barbie-Diva im Ring

Madeleine Mohrhardt, 30, kämpft am 27. Juni in Ludwigsburg um zwei Titel: die Internationale Deutsche Meisterschaft (BDB) und den WIBA-Interconti-Gürtel. Die studierte Sportpsychologin hat sich von einem schmutzigen Mädchen vom Pferdehof zu einer femininen Kämpferin entwickelt und liebt den Girlie-Style.

Madeleine Mohrhardt , genannt Maddy, ist eine 30-jährige Boxerin, die ihre Kindheit auf einem Pferdehof verbrachte. Mit kurzen Haaren und schlichter Kleidung fühlte sie sich als Mädchen am wohlsten, wenn es schmutzig wurde.

Doch mit 15 Jahren entdeckte sie beim Boxen ihre Weiblichkeit. Die Kraft im Ring gab ihr das Selbstvertrauen, ihre feminine Seite zu erkunden. Heute bezeichnet sie sich selbst als Diva und liebt es, sich wie eine Barbie zu kleiden. Ihr Weg vom Tomboy zur glamourösen Kämpferin ist bemerkenswert.

Am 27. Juni steht sie vor dem größten Kampf ihrer Karriere: In der MHP Arena in Ludwigsburg kämpft sie bei der PrimeTime-Promotion-Veranstaltung Showdown for Legacy um zwei Titel gleichzeitig. Es geht um die Internationale Deutsche Meisterschaft (BDB) im Leichtgewicht und den Interconti-Gürtel der WIBA, einem Verband, der durch Laila Ali bekannt wurde. Zur Unterstützung reist sogar ihr Mentor Rainer Gottwald aus Thailand an.

Coach Ilias Essaoudi aus Gladbeck und Yves Barz, der vor Ort in Karlsruhe an ihrer Technik feilt, bereiten sie akribisch vor. Bislang trug Mohrhardt einen schwarzen Gürtel der GBA, doch der BDB-Gürtel ist pink - ihre Lieblingsfarbe. Ich mag den Girlie-Style, sagt die studierte Sportpsychologin. Pink steht mir viel besser.

Und der WIBA-Gürtel ist hellblau, das passt super. Im Stall trage ich meistens diese beiden Farben. Im Internet zeigt sie ihren mehr als 13.000 Fans stolz ihren austrainierten Körper. Stärke ist definitiv ein Thema, stellt sie klar.

Ich fühle mich auch mit Muskeln feminin. Muskeln und einen definierten Körper kann man sich nicht mit Geld kaufen, dafür muss man hart arbeiten. Dieser Kampf ist der Höhepunkt ihrer Reise. Sie hat sich von einem schüchternen Mädchen zu einer selbstbewussten Kämpferin entwickelt, die keine Angst hat, ihre Weiblichkeit zu zeigen.

Der Boxsport hat ihr nicht nur körperliche Stärke gegeben, sondern auch die Freiheit, sie selbst zu sein. Maddy trainiert täglich mehrere Stunden, um für den Kampf gerüstet zu sein. Ihr Training umfasst Kraftausdauer, Technik und Taktik. Sie weiß, dass dieser Kampf ihr Leben verändern könnte.

Ein Sieg würde ihr nicht nur zwei Gürtel einbringen, sondern auch den Respekt der Boxwelt. Ich bin bereit, sagt sie entschlossen. Ich habe hart gearbeitet und werde alles geben. Der Kampf verspricht ein Spektakel zu werden.

Die Fans können eine emotionale und kraftvolle Performance erwarten. Maddy ist bereit, ihre Träume zu verwirklichen und sich ihren Platz an der Spitze zu erkämpfen. Egal ob mit pinkem oder hellblauem Gürtel - sie wird strahlen





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