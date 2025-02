BP in der Zwickmühle: Öl-Comeback oder grünes Risiko?

BP, die britische Ölriese, erlebt eine turbulente Phase. Ein Einbruch der Gewinne, Druck durch den Hedgefonds Elliott Management und ein neuer Strategiewechsel sorgen für Unsicherheit. Was bedeutet das für Anleger? Ist BP eine Chance oder ein Risiko?

BP, die britische Ölriese, befindet sich in einer schwierigen Phase. Die Gewinne sind im letzten Quartal 2024 deutlich eingebrochen, was auf sinkende Ölpreise, schlechte Raffinerienmargen und hohe Restrukturierungskosten zurückzuführen ist. Analysten hatten mit höheren Ergebnissen gerechnet, was zu Enttäuschung im Markt führte. Es kommt hinzu, dass der berüchtigte Hedgefonds Elliott Management sich heimlich bei BP eingekauft hat.

Elliott ist bekannt für seine radikalen Umbaupläne und möchte BP stärker auf fossile Brennstoffe konzentrieren, um die Gewinne zu steigern. Diese Entwicklung hat positive und negative Auswirkungen auf die BP-Aktie. Auf der einen Seite könnte die Fokussierung auf fossile Brennstoffe zu höheren Gewinnen führen, was die Aktie attraktiver für Anleger macht. Auf der anderen Seite birgt dieser Kurswechsel Risiken für das grüne Image von BP und könnte langfristig zu gesellschaftlichen Spannungen führen. Die Aktie selbst erlebt eine Achterbahnfahrt: Der Abverkauf nach den schwachen Zahlen wurde von einem plötzlichen Anstieg von fast 8% abgelöst, als die Elliott-News durchsickerten. Charttechnisch gesehen befindet sich BP an einem interessanten Punkt: Die kurzfristige Unterstützung liegt bei etwa 5,00 Euro, während die nächste harte Widerstandszone bei 5,50 bis 5,80 Euro liegt. Die Zukunft von BP hängt von mehreren Faktoren ab: Wie erfolgreich der neue Strategiewechsel ist, wie die Ölpreise sich entwickeln und wie die Investoren auf die veränderte Ausrichtung reagieren. BP bietet Anlegern derzeit ein riskantes, aber potenziell lohnendes Investment. Es ist wichtig, die Risiken und Chancen abzuwägen und die eigene Risikobereitschaft zu berücksichtigen. Wer sich für BP entscheidet, sollte langfristig denken und die Aktie gestaffelt mit einem günstigen Mischkurs erwerben. Ein mögliches Kursziel im Erfolgsfall liegt oberhalb von 6,20 Euro





